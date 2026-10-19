Sport encara Criciúma com retrospecto recente desfavorável e dúvidas na defesa

Duelo entre Criciúma e Sport na Série B 2026 (Caio Marcelo/Sport Recife)

Nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Criciúma pela 35ª rodada da Série B, tentando reagir após a derrota para o Fortaleza e manter vivo o objetivo de se aproximar do G-6.

Além da necessidade de voltar a vencer, o Rubro-Negro terá pela frente um retrospecto recente desfavorável no confronto e pode enfrentar problemas para montar a defesa.

Nas últimas dez partidas entre as equipes, o Criciúma venceu quatro vezes, contra duas vitórias do Sport.

Outros quatro jogos terminaram empatados. Quando o recorte é ampliado para todo o século, o cenário também favorece o Tigre: em 13 confrontos disputados desde 2002, os catarinenses conquistaram seis vitórias, enquanto o Leão venceu apenas duas. Os outros cinco duelos terminaram sem vencedor.

O último encontro aconteceu em julho, pelo primeiro turno da atual Série B, quando o Criciúma venceu por 1 a 0. A última vitória rubro-negra foi registrada na Série B de 2019, na Ilha do Retiro, também por 1 a 0. Naquela temporada, o Sport conquistou o acesso à Série A.

Apesar do retrospecto geral, jogar em casa pode representar um trunfo para o Leão. Dos dez confrontos mais recentes, quatro foram disputados na Ilha do Retiro. Nesses duelos, o Sport venceu duas vezes e empatou outras duas, sem sofrer derrotas.

Soso tem problemas para montar a zaga

O retrospecto não é a única preocupação do Sport para o confronto. O técnico Mariano Soso deve lidar com duas ausências no setor defensivo: Marcelo Ajul, suspenso após ser expulso contra o Fortaleza, e Kayky Almeida, que não vem sendo opção para o treinador.

Na partida contra o Tricolor do Pici, Soso já havia precisado modificar a defesa em relação ao jogo anterior. Marcelo Benevenuto cumpriu suspensão pela expulsão diante do Atlético-GO, e a dupla de zaga foi formada por Ajul e Habraão.

Agora, Benevenuto volta a ficar à disposição, enquanto Ajul será baixa após receber o segundo cartão amarelo e ser expulso ainda no primeiro tempo da derrota para o Fortaleza.

A situação de Kayky Almeida também gera dúvidas. Após o último jogo, Soso afirmou que o zagueiro havia encerrado seu vínculo com o Sport.

“Kayky fechou sua desvinculação com o Sport. É a vontade dele e a gente respeita isso. Hoje temos zagueiros que valorizo muito”, declarou o treinador.

O clube, porém, apresentou uma versão diferente sobre a situação do jogador. Em comunicado oficial, o Sport informou que não houve rescisão contratual e que o atleta segue vinculado à instituição. Segundo a nota, Kayky solicitou um afastamento temporário para resolver questões familiares em seu estado de origem.

“Sobre o zagueiro Kayky: não existiu distrato contratual com o Sport. Atleta segue vinculado ao Clube e ele solicitou um afastamento temporário para resolver questões familiares. O pedido dele, mencionado pelo técnico Mariano Soso, foi justamente para poder lidar de forma pessoal com estas questões, em seu estado de origem”, informou o clube.

Com Benevenuto novamente disponível e Ajul suspenso, Soso precisará definir a formação defensiva para enfrentar o Criciúma. A expectativa é de que o treinador tenha de reorganizar o setor em um confronto importante para as pretensões do Sport na reta final da Série B.