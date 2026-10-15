STJD reduz punição e Sport não terá portões fechados na reta final da Série B; entenda

Rubro-negro conseguiu modificar pena por confusão contra o CRB; multa de R$ 50 mil foi mantida

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / SCR)

O Sport conseguiu uma alteração na punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da confusão nas arquibancadas do Estádio Rei Pelé, em Maceió, durante a derrota por 2 a 1 para o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Em julgamento realizado nesta quinta-feira (15), o departamento jurídico rubro-negro obteve a redução da pena, que inicialmente previa dois jogos com portões fechados.

Com a mudança, o clube terá de cumprir uma partida com a arquibancada da sede fechada e outra com acesso permitido exclusivamente a mulheres e crianças. A multa de R$ 50 mil determinada anteriormente, no entanto, permanece.

A nova determinação não terá aplicação imediata. Como a sanção só passa a valer dez dias após o julgamento, a tendência é que as restrições sejam cumpridas no confronto contra o Goiás e em um eventual jogo de playoff, caso o Sport dispute a fase decisiva da competição.

Sport já havia conseguido dois efeitos suspensivos

Desde a aplicação da punição original, o Sport obteve dois efeitos suspensivos que permitiram ao clube receber seus torcedores normalmente enquanto o caso seguia em tramitação.

Com isso, a equipe contou com o apoio da torcida na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo.

O mesmo cenário será mantido nesta sexta-feira (16), quando o Leão enfrenta o Fortaleza, às 20h30, na Ilha do Retiro.

Relembre o caso

A punição foi aplicada após os episódios de confusão registrados nas arquibancadas do Rei Pelé, durante o confronto entre CRB e Sport.

O ocorrido também foi relatado pelo árbitro na súmula da partida, documento que serviu de referência para a análise disciplinar do caso.

Inicialmente, o STJD determinou que o Sport disputasse dois jogos sem a presença de público, além do pagamento de R$ 50 mil. A defesa rubro-negra trabalhou para modificar a sanção e conseguiu substituir o fechamento integral do estádio por restrições específicas de acesso à arquibancada, mantendo a penalidade financeira.

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