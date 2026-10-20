Série B em reta final com disputa pelo acesso e contra o Z-4; veja cenários de Sport e Náutico

Cinco clubes disputam as duas vagas diretas na Série A, enquanto Leão tenta entrar no G-6 e Timbu busca confirmar a permanência

Náutico x Sport em jogo da Série B 2026 (Sandy James/DP Foto)

A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta final com disputas em diferentes frentes. A quatro rodadas do encerramento, cinco equipes concentram a briga pelas duas vagas diretas de acesso à Série A, enquanto um grupo de clubes, com o Sport, tenta assegurar presença no G-6, que garante participação nos playoffs.

Na parte inferior da tabela, a luta contra o rebaixamento também segue aberta, com o Náutico entre os times que ainda precisam confirmar a permanência.

Nesse cenário, Leão e Timbu vivem situações distintas. O Rubro-Negro ocupa a oitava colocação, com 51 pontos, e precisa de uma arrancada nas últimas rodadas para alcançar o grupo dos seis primeiros.

Já o Timbu aparece em 15º lugar, com 43 pontos, seis à frente do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Embora tenha uma margem de segurança, o Alvirrubro ainda precisa somar pontos para afastar o risco de queda.

Cinco clubes na disputa pelas duas vagas diretas

A briga pelas duas primeiras colocações reúne Vila Nova, Novorizontino, Juventude, Fortaleza e Criciúma. Líder, o Vila Nova soma 62 pontos, enquanto Novorizontino e Juventude aparecem empatados com 61. O Fortaleza tem 60, e o Criciúma fecha o grupo com 59 pontos.

A diferença de apenas três pontos entre o primeiro e o quinto colocado mantém a disputa aberta. O Vila Nova tem a vantagem de liderar a competição, mas não pode relaxar diante da proximidade dos concorrentes.

Novorizontino e Juventude, por sua vez, seguem na perseguição direta, enquanto Fortaleza e Criciúma permanecem próximos e podem aproveitar eventuais tropeços dos adversários.

Briga pelo G-6 tem Sport em situação delicada

Logo abaixo dos cinco primeiros, a disputa por uma vaga no G-6 envolve Atlético-GO, CRB, Sport, Goiás e Operário. O Dragão ocupa a sexta colocação, com 54 pontos, seguido pelo CRB, com 52.

O Sport aparece em oitavo, com 51, enquanto Goiás e Operário têm 49 e 48 pontos, respectivamente.

O cenário é especialmente desafiador para o Sport. Depois de perder para o Fortaleza, o Leão permaneceu com 51 pontos e viu a distância para o G-6 aumentar. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o clube tem 14,8% de chances de terminar a competição entre os seis primeiros.

A matemática exige uma sequência forte nas quatro rodadas finais. Para chegar aos 63 pontos e aumentar a segurança na disputa, o Sport precisa vencer os compromissos restantes contra Criciúma, Botafogo-SP, Operário e Goiás. Na prática, conquistar os 12 pontos em disputa seria o caminho mais seguro para buscar a classificação.

Uma campanha com três vitórias e um empate levaria o Rubro-Negro aos 61 pontos. Nesse cenário, as projeções matemáticas apontam para uma chance próxima de 90% de terminar no G-6.

O CRB, atualmente com 52 pontos, tem a possibilidade de chegar aos 62 se conquistar três vitórias e um empate nas últimas rodadas, resultado que praticamente consolidaria sua posição na disputa.

Já o Atlético-GO, com 54 pontos, depende de uma combinação mais simples. Três vitórias levariam o Dragão aos 63 pontos, enquanto duas vitórias e dois empates fariam a equipe alcançar 62.

Náutico tem vantagem, mas permanência ainda não está garantida

Na parte de baixo da tabela, o Náutico terminou a 34ª rodada com 43 pontos, na 15ª colocação, após empatar fora de casa com o Goiás. A vantagem para o Avaí, 17º colocado e primeiro integrante da zona de rebaixamento, é de seis pontos.

De acordo com a UFMG, as chances de queda do Timbu diminuíram de 6,2% para 5,6% após a rodada. O Avaí, por outro lado, chegou a 89% de probabilidade de rebaixamento. Ceará, Botafogo-SP e Athletic-MG também aparecem ameaçados, mas com riscos menores, estimados em 2,6%, 1,5% e 1,2%, respectivamente.

Apesar da situação relativamente confortável, o Náutico ainda precisa pontuar para evitar que a disputa se complique nas rodadas finais. Com 46 pontos, obtidos com mais uma vitória, a chance de permanência subiria para 52%. Já os 47 pontos representariam mais de 78% de possibilidade de seguir na Série B.