Novorizontino x Goiás também abre a 31ª rodada e interessa ao Sport; confira simulações

Além de Athletic x Sport, Novorizontino e Goiás entram em campo, nesta quinta (1º), em um duelo que interessa muito ao Rubro-negro, com chances matemáticas de conseguir vaga nos play-offs

Sport e Goiás se enfrentando pela Série B (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Club do Recife.)

Novorizontino e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (1°), em Novo Horizonte, às 21h, pela 31° rodada da Série B do campeonato brasileiro.

O confronto entre o 4° colocado Novorizontino e o 11° Goiás, pode afetar diretamente o Sport que também joga hoje contra o Athletic, em Minas Gerais.

A distância do Esmeraldino para o Leão da Ilha é de apenas 2 pontos, dependendo da combinação de resultados o Sport pode acabar sendo ultrapassado na tabela.

Ambas as equipes vencem

Caso Sport e Goiás vençam suas respectivas partidas, a distância entre eles continua a mesma. Mas o Leão conseguiria se aproximar do Novorizontino, diminuindo a diferença de pontos: de 7 para 4.

Sport perde e o Goiás vence

O pior caso possível para o time pernambucano, perdendo para o Athletic, o Sport fica estagnado nos 44 pontos. Caso o Esmeraldino vença o Novorizontino, ele chegaria a 45 pontos, pegando a 9° colocação do clube rubro-negro, e o jogando para a 10° posição.

Sport empata e o Goiás vence

Se o rubro-negro empatar, chegaria a 45 pontos no campeonato, mantendo-se na 9° posição até que o jogo do Goiás acabasse, pois nesse cenário de vitória do Esmeraldino, ele ultrapassa o Sport na tabela.

Nesta combinação, as duas equipes chegam a 45 pontos, mas o Verdão acaba ultrapassando o Leão pois chegaria a 13 vitórias enquanto o time pernambucano tem 11, acabando o dia com o rubro-negro em 10° colocado e o Goiás em 9°.

Todos os resultados que envolvem um triunfo do Sport junto de um tropeço do Esmeraldino, não afetam a situação do Leão na tabela, o clube pernambucano continuaria em 9° colocado e passaria toda a rodada na mesma posição sem risco de cair na tabela.

Para o Goiás, derrota ou empate significa deixar a porta aberta para os times que estão atrás se aproximarem.