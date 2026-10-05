Athletic x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 31ª rodada da Série B

Alvinegro e Rubro-Negro duelam nesta quinta (1º), em São João del-Rei, ainda sonhando com uma vaga nos playoffs da Segundona

Barletta e Willian Oliveira em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo nesta quinta-feira (1º) com a necessidade de reagir na Série B. Às 20h30, o Leão enfrenta o Athletic-MG, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, pela 31ª rodada, em um confronto que coloca frente a frente duas equipes ainda de olho na parte de cima da classificação, mas que chegam pressionadas pela necessidade de somar pontos.

O Rubro-Negro se distanciou do G-6 após a derrota por 3 a 1 para o Náutico no Clássico dos Clássicos. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe de Mariano Soso, que agora está a cinco pontos da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A. De acordo com a UFMG, as chances do Sport de terminar entre os seis primeiros estão em 5,8%.

O momento com Soso também é marcado pelo equilíbrio entre vitórias e derrotas. Desde que assumiu o comando, o argentino dirigiu o Sport em quatro partidas, com duas vitórias e duas derrotas, somando 50% de aproveitamento.

No primeiro turno, Sport e Athletic ficaram no empate por 1 a 1 na Ilha do Retiro.

SPORT

O Sport chega para o confronto com dois desfalques. Diego Hernández está fora por conta de uma lombalgia e segue em tratamento com o Departamento de Saúde e Performance. A expectativa do clube é que o meia-atacante volte a ficar à disposição a partir da 32ª rodada.



O uruguaio vinha sendo titular de Soso e começou jogando o clássico contra o Náutico, mas foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Para ocupar a função, o treinador conta com alternativas como Juan Alano, Patrick de Paula, Carlos de Pena, Marlon Douglas e Kervin Andrade.

Outro desfalque é o lateral-direito Augusto Pucci, que ficou fora da viagem por opção da comissão técnica. Claudinho deve ficar com a vaga.

O elenco rubro-negro realizou o último treinamento antes da partida na tarde desta quarta-feira (30), na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético-MG, em Belo Horizonte. Depois da atividade, a delegação seguiu viagem para São João del-Rei, cidade onde será disputado o confronto.

A partida contra o Athletic será a primeira oportunidade de reação após o revés no clássico. Para o volante Willian Oliveira, o momento exige uma resposta imediata da equipe, principalmente diante da importância das rodadas finais da competição.

“Diante dessa preparação, nós entendemos que nós temos mais um jogo muito difícil. Nós sabemos que a resposta positiva é que nós temos que dar para nós mesmos. E esse é o nosso objetivo.”

ATHLETIC-MG

Do outro lado, o Athletic também chega ao confronto com objetivos na parte de cima da tabela. O time mineiro, comandado pelo ex-jogador Alex, está há três partidas sem perder, com duas vitórias no período, na 13ª colocação.

Apesar da posição, o clube ainda alimenta a possibilidade de alcançar o G-6. Segundo a UFMG, o Athletic tem 4,3% de chance de classificação aos playoffs e precisa somar pontos nesta reta final para diminuir a distância para os primeiros colocados.

A equipe mineira terá dois reforços para a partida. O volante João Miguel retorna após cumprir suspensão, enquanto o meia Kauan Rodrigues, que pertence ao Fortaleza e ficou impedido de atuar no compromisso anterior justamente por vínculo com o clube cearense, volta a ser opção.

FICHA DA PARTIDA

ATHLETIC-MG: Luan Polli; João Miguel (Jhan Pool), Jhonatan e Belezi; Douglas, Felipe Negrucci, Kauan Freitas (Jota) e Marcelo Henrique; Kauan, Max e Dixon. Técnico: Alex de Souza.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Juan Alano (Patrick de Paula); Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Sicredi, em São João Del Rei



Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Transmissão: Disney+ (streaming)