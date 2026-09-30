SAF do Santa Cruz ganha investidor colombiano e amplia caráter internacional

O empresário Carlos Garcia é mais um membro que participará da estrutura da Sociedade Anônima do Futebol do clube

Carlos Garcia, novo investidor da SAF do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz contará com mais um investidor internacional em sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O empresário colombiano Carlos Garcia será mais um membro a integrar a nova estrutura coral. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza.

Radicado nos Estados Unidos, Carlos Garcia conta com trajetória no mundo do empreendedorismo. O investidor é fundador e CEO da LogistiX, empresa de logística e operações em território americano.

Garcia também acumula outros projetos no setor privado. O colombiano chega ao Santa Cruz para agregar sua experiência à Matix Capital na gestão empresarial de grande escala.

Outros investidores internacionais

Apresentado ainda em reunião no Conselho Deliberativo, o americano de origem indiana Paraj Tyle foi o primeiro investidor internacional conhecido. O empresário é formado em Economia pela Carnegie Mellon University e estudou na Yale School of Management. Ele também é primo de Sheel Tyle, empresário que integra o grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, da NBA.

Posteriormente, o italiano Gianpaolo Callioni também se tornou um rosto da SAF coral. O investidor é formado pela Università Bocconi de Milão, radicado na Califórnia e atualmente sócio da End-to-End Analytics.



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