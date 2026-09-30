Náutico busca quebrar sequência de 10 jogos sem vencer como visitante na Série B

Retrospecto negativo já dura quatro meses e meio desde o último triunfo fora de casa

Time do Náutico em partida contra o Cuiabá na Série B (@kelvinhofotos)

Com o ânimo renovado após mudança no comando técnico e vitória no clássico contra o Sport, o Náutico busca quebrar uma sequência negativa na próxima rodada da Série B. O Timbu visita o Fortaleza nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão, com um jejum de 10 jogos seguidos sem vitória fora de casa.

O último triunfo alvirrubro como visitante na Segundona ocorreu há quatro meses e meio. Na ocasião, a equipe venceu o Operário-PR por 6 a 2 no Paraná, no dia 16 de maio, ainda pela 9ª rodada.

Após o resultado positivo, o Náutico vem de seis derrotas e quatro empates no recorte. O revés mais recente foi para o Cuiabá, na derrota acachapante por 3 a 0 que custou os cargos dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

As derrotas alvirrubras também ocorreram para América-MG, CRB, Avaí, Vila Nova e Sport. Os empates no período sem vencer vieram contra São Bernardo, Ponte Preta, Criciúma e Novorizontino.

Além da vitória citada contra o Fantasma, o Timbu também bateu o Atlético-GO e o Athletic-MG jogando longe dos seus domínios, totalizando três vitórias. Em 15 jogos totais como visitante, a equipe pernambucana conquistou 14 pontos, possuindo um aproveitamento de apenas 31%.

Adversário é o segundo melhor mandante

Em contraste com o desempenho do Náutico na condição de visitante, o Fortaleza ostenta o posto de 2º melhor mandante de toda a Série B. O Leão do Pici conquistou 32 pontos e conta apenas com uma derrota atuando em casa na competição.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.