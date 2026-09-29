Com dores lombares, Diego Hernández não viaja e desfalca o Sport contra o Athletic-MG

Uruguaio atuou como titular no clássico contra o Náutico e deixou o campo no segundo tempo

Diego Hernández, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport terá um desfalque importante para enfrentar o Athletic-MG nesta quinta-feira (1º), pela 31ª rodada da Série B. O meia-atacante Diego Hernández, que vinha sendo titular com Mariano Soso, não viajou com a delegação rubro-negra para Minas Gerais por causa de dores lombares. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A ausência abre uma dúvida importante para o treinador argentino na montagem do setor ofensivo. Diego Hernández vinha ocupando espaço relevante na equipe desde a chegada de Soso e começou como titular inclusive no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, no último sábado (26). Na partida, o uruguaio deixou o campo aos 16 minutos do segundo tempo para a entrada de Patrick de Paula.

Versátil, Hernández soma quatro participações pra gols do Leão em 13 partidas disputadas. Pode atuar tanto aberto por um dos lados do ataque quanto mais centralizado, aproximando-se da área e participando da construção das jogadas.

A característica dá ao jogador diferentes possibilidades dentro do sistema de Soso, e, consequentemente, aumenta o desafio do treinador para encontrar uma reposição à altura.

Entre as alternativas, Juan Alano aparece como uma possibilidade para ocupar uma função mais próxima da criação. Patrick de Paula, que já entrou no clássico, também pode ser utilizado, enquanto Carlos de Pena surge como outra opção para atuar em uma faixa mais central do campo.

Pelos lados, Soso ainda conta com Marlon Douglas e Kervin Andrade, jogadores que podem oferecer características diferentes ao sistema ofensivo. A escolha dependerá da estratégia definida pelo treinador para um confronto importante na reta final da Série B.

A delegação rubro-negra embarcou na noite desta terça-feira (29) com destino a Minas Gerais. Na quarta-feira (30), o grupo realizará treinamento na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG, em Belo Horizonte, antes de seguir para o interior mineiro, São João del-Rei, onde ficará concentrado para a partida.

Athletic e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 20h30, no Estádio Joaquim Portugal. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série B.