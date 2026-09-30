Grupo de Paulo Bivar confirma articulação para próxima eleição do Sport: "Estaremos no pleito"

Leonardo Vasconcelos afirma que grupo trabalha na construção do projeto e mantém conversas com outras lideranças rubro-negras

Paulo Bivar, candidato da chapa 10 "Sport Eterno - Mudança para Vencer" (Rafael Vieira/ DP Foto)

O grupo político ligado a Paulo Bivar, candidato à presidência do Sport na eleição suplementar de dezembro de 2025, já se articula de olho no próximo pleito do clube, marcado para dezembro de 2026.

Em entrevista à Rádio Clube, Leonardo Vasconcelos, um dos coordenadores do movimento, confirmou que o grupo pretende participar da disputa e trabalha na construção de um novo projeto para o Rubro-negro.

Na eleição suplementar realizada em dezembro do ano passado, Paulo Bivar, da chapa "Sport Eterno - Mudança para Vencer", terminou na terceira colocação, com 138 votos, atrás de Severino Otávio, o Branquinho, e de Matheus Souto Maior, que acabou eleito com 795 votos.

Apesar de ainda não haver uma data definida para o lançamento oficial da candidatura, Leonardo afirmou que o grupo já pode ser considerado lançado para a disputa. Segundo ele, a intenção inicial é que Paulo Bivar seja novamente o candidato, mas questões pessoais e as mudanças no cenário eleitoral ainda serão avaliadas.

“A candidatura está começando. A gente está iniciando todo um processo de projeto. O Paulo, a gente disputou na eleição passada o pleito e o grupo está se fortalecendo para disputar novamente. A intenção da gente é que Paulinho realmente possa ser o candidato, mas a gente sabe que nesse caminho tem muitas coisas que podem acontecer e tem a vida pessoal dele", iniciou.

"É uma candidatura diferente esse ano, são três anos com a mudança do estatuto. Então a gente está organizando todas essas questões, mas uma coisa eu posso lhe garantir: o grupo estará no pleito sim”, completou.

Leonardo Vasconcelos já ocupou o cargo de vice-presidente de Patrimônio do Sport em 2021 e integra um grupo que, segundo ele, mantém nomes que participaram da gestão de Milton Bivar. Entre os integrantes citados estão Manolo, Augusto Caldas, Tiago Petribu, Geraldo Araújo, Romero Bivar, Juliano e Diogo Noronha.

“O grupo é o que sempre teve junto. Fomos da gestão de Milton, tivemos juntos na gestão de Milton Bivar em 2019, 2020, 2021. É o Manolo, Augusto Caldas, Tiago Petribu, Geraldo Araújo, Romero Bivar, Juliano, eu, Diogo Noronha, entre vários outros que compõem esse núcleo do movimento de Paulo.”

Conversas com outras lideranças

Além de reorganizar o grupo que esteve com Paulo Bivar no último pleito, Leonardo afirmou que há conversas com outras lideranças do Sport. A estratégia, segundo ele, é ampliar as alianças antes de definir a composição definitiva da chapa.

“A gente sabe que o Sport é um clube gigante e a gente tem que conversar com todas aquelas pessoas que podem agregar ao clube. Então a gente não quer nesse momento ainda definir essa questão de chapa. Está cedo ainda, porque muita coisa pode acontecer no caminho. Mas com certeza estaremos no pleito, e o projeto está a todo vapor.”

Leonardo também citou Neco Gayoso, que foi apontado por ele como um dos nomes próximos a Milton Bivar, além de Jair Jaroslavsky. A composição do Conselho Deliberativo, no entanto, ainda não está definida.

“A gente tem grandes nomes, né? Mas também, por exemplo, hoje a gente tem um grande apoio de Neco Gayoso, que era o braço direito de Milton Bivar, tem o próprio Jair Jaroslavsky. Tem grandes nomes aí que poderiam compor o nosso Conselho Deliberativo. Mas, como eu disse, o jogo está começando agora. Muita coisa pode acontecer, muitas articulações podem existir.”

A busca por alianças também envolve uma possível aproximação entre Paulo Bivar e Luciano Bivar, ex-presidente do Sport e tio de Paulo. Luciano admitiu recentemente a possibilidade de disputar novamente a presidência do clube e afirmou que só entraria no processo caso considerasse o pleito “honesto, limpo e democrático”.

Leonardo afirmou que o grupo pretende manter as portas abertas para uma conversa entre os dois, sem descartar uma eventual construção conjunta.

“Paulinho tem muito respeito pelo tio. Qualquer torcedor rubro-negro do Sport tem que ter respeito pelo Luciano Bivar. Acho que hoje é a maior liderança viva do clube. Foi presidente aí quatro vezes, então a gente não tem o que falar de Luciano, só tem que elogiar e agradecer a ele, a história dele dentro do Sport.”

“Eu acho, sim, que existe possibilidade de a gente tentar conversar, ver as possibilidades, tudo dentro obviamente de um planejamento, de um projeto e ver as sinergias. Eu acho que a gente tem que manter essas portas abertas.”

Segundo Leonardo, Paulo Bivar deve retornar ao Recife em outubro, período em que uma conversa com Luciano pode acontecer.

Grupo promete novidades

Embora evite antecipar nomes ou formato definitivo da chapa, Leonardo afirmou que o grupo trabalha há mais de um mês na construção do projeto e promete apresentar novidades ao torcedor rubro-negro.

“A gente está aberto a conversar, obviamente sem perder aquela coisa que a gente acredita, que são os princípios, o projeto. Quem vier compor com a gente vai ter que, de uma certa forma, estar alinhado com o nosso projeto.”