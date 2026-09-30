Sport leva Programa Torcedor Nota 10 a Olinda em terceira edição da iniciativa

Projeto une futebol e educação e proporcionará a cerca de 250 estudantes, familiares e acompanhantes a experiência de acompanhar jogos do Leão na Ilha do Retiro

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport, presente no projeto Torcedor Nota 10, em Olinda (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport lançou a terceira edição do Programa Torcedor Nota 10, desta vez em Olinda. Na tarde desta terça-feira (29), o clube realizou evento na Escola Municipal Monsenhor Fabrício, no bairro de Peixinhos.

O projeto busca aproximar futebol e educação ao oferecer a estudantes da rede pública com bom desempenho escolar a oportunidade de acompanhar partidas do Leão na Ilha do Retiro.



Depois de passar por Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, o programa chegou a Olinda reunindo representantes do Sport e autoridades municipais. Nesta edição, cerca de 250 pessoas, entre estudantes, pais, responsáveis e acompanhantes, serão contempladas pela ação.

O Programa Torcedor Nota 10 é desenvolvido em parceria com as prefeituras e órgãos públicos e oferece aos participantes estrutura para a ida aos jogos, incluindo lanche, transporte e segurança, além da experiência de acompanhar de perto uma partida do Sport. A proposta é utilizar a paixão pelo futebol como incentivo à permanência e ao bom desempenho dos alunos na escola.

O lançamento contou com a presença do vice-prefeito e prefeito em exercício de Olinda, Chiquinho, ex-jogador que marcou época com a camisa do Sport nos anos 1990. Também participaram do evento o secretário de Educação de Olinda, Odin Neves, e representantes da diretoria do Sport, como Kadico Pereira, vice-presidente do Executivo; Felipe Ximenes, CEO; Isaac Vasconcelos, diretor de Patrimônio; Nara Vieira, vice-presidente de Inclusão; e Vanessa Lima, diretora de Inclusão.

Os jogadores Felipinho e Diego Hernández também estiveram na Escola Municipal Monsenhor Fabrício para acompanhar o lançamento e interagir com os estudantes.

Em recuperação após uma cirurgia, Felipinho destacou o carinho recebido durante o evento e a importância da iniciativa para aproximar as crianças do clube.

“Nesse momento, é bom demais receber esse carinho da criançada. É um incentivo extra para mim e uma felicidade enorme ver a alegria de cada criança que sonha em ir à Ilha.”

Diego Hernández também ressaltou a identificação com o projeto. O meia-atacante uruguaio lembrou da relação que teve com o futebol desde a infância e afirmou que a oportunidade de conhecer um estádio pode ter significado especial para os estudantes.

“Esse programa é extremamente importante para todas essas crianças, pois garante a oportunidade de irem à Ilha do Retiro pela primeira vez. Eu já fui uma dessas crianças apaixonadas por futebol, que sonhavam em pisar em um estádio, então ver a alegria delas hoje me toca bastante.”

O vice-presidente do Executivo, Kadico Pereira, reforçou o compromisso de aproximar o Clube das novas gerações.

“É motivo de muito orgulho levar o Sport para dentro do ambiente escolar. O Torcedor Nota 10 alinha educação, cidadania e esporte, aproximando o Leão dos futuros torcedores espalhados por Pernambuco”, declarou Kadico.