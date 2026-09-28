Sport é punido com dois jogos de portões fechados por confusão no jogo contra o CRB

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu punição nesta segunda-feira (28), além de multa de R$ 50 mil

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport não poderá contar com a presença de sua torcida em jogos decisivos na reta final da Série B. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o clube nesta segunda-feira (28) com dois jogos de portões fechados por confusão generalizada no duelo contra o CRB no Rei Pelé.

Além da ausência dos torcedores leoninos, o Sport também terá de pagar uma multa de R$ 50 mil pelo episódio. Mandante no duelo, o clube alagoano também foi punido com uma multa fixada em R$ 40 mil. A decisão ainda cabe recurso aos dois clubes.

A confusão que resultou no julgamento ocorreu no dia 15 de setembro, quando Sport e CRB se enfrentavam pela 28ª rodada da Série B. Membros das torcidas organizadas dos clubes se envolveram em confronto, que também envolveu a Polícia Militar e a segurança do estádio.

O departamento jurídico do Sport irá recorrer da decisão do STJD. O clube também deverá divulgar, por meio de seus canais oficiais, informações sobre a protocolização do recurso e os próximos passos do processo.

Caso não haja alteração, o clube rubro-negro cumprirá pena em partidas na Ilha do Retiro contra o São Bernardo, no dia 6 de outubro, e contra o Fortaleza, no dia 16 do mesmo mês.

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