Luciano Bivar admite possibilidade de se candidatar à presidência do Sport
Ex-presidente do Sport, Luciano Bivar questionou o trabalho da diretoria de futebol e defendeu uma reestruturação para 2027, podendo sair como candidato à presidência
Publicado: 17/09/2026 às 11:32
Luciano Bivar (Sandy James/DP Foto)
Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, fez críticas à atual diretoria do clube e ao elenco rubro-negro após a derrota por 2 a 1 para o CRB, pela Série B.
Em entrevista ao programa Momento Esportivo, com Jorge Soares, na Rádio Clube, o dirigente também revelou a possibilidade de disputar a próxima eleição do Leão.
Ele também defendeu a realização de uma reunião entre os responsáveis pela atual administração e outros integrantes do clube para discutir os próximos passos. Matheus Souto Maior foi eleito presidente para um mandato-tampão até o fim de 2026, após a saída de Yuri Romão.
“Sugiro que a gente faça uma grande reunião com o pessoal da gestão para salvar o Sport. Se eles são rubro-negros e estão em um mandato-tampão, é para acertar”, declarou o ex-presidente.
Bivar ainda avaliou que o Sport deveria começar a planejar a próxima temporada independentemente de quem comandará o clube a partir de 2027. “Com esse time que está aí, não vai classificar. Por que não realinhar o clube e reestruturar para 2027, independentemente de quem será o presidente?”, questionou.
Possível candidatura
A declaração também abriu espaço para que Bivar comentasse sobre uma eventual candidatura à presidência do Sport na próxima eleição. O dirigente já comandou o clube em quatro períodos diferentes: de 1989 a 1990, de 1997 a 2001, de 2005 a 2006 e novamente em 2013.
Questionado se pretende participar da disputa, Bivar confirmou a possibilidade, mas colocou uma condição para entrar no processo eleitoral.
“Sim, mas com uma condição. De que seja uma eleição honesta, limpa e democrática. Se for uma eleição viciada, estou fora”, afirmou.
Situação na Série B
Dentro de campo, o Sport atravessa um momento de pressão na Série B. Na última rodada, o Rubro-Negro foi derrotado pelo CRB por 2 a 1 e, no momento, ocupa a nona colocação, com 41 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, primeiro clube dentro do G6.
Para tentar reagir na competição, o Sport promoveu o retorno de Mariano Soso ao comando da equipe após a demissão de Gilmar Dal Pozzo. O treinador argentino, que tem contrato até o fim da Série B, teve sua contratação questionada por Bivar.
“Mariano Soso não é mágico. Com o elenco que tem aí, não funciona. Pior que o elenco é a diretoria de futebol”, afirmou Bivar, que questionou as decisões tomadas pelo departamento responsável pela montagem do grupo.
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