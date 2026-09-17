Luciano Bivar admite possibilidade de se candidatar à presidência do Sport

Ex-presidente do Sport, Luciano Bivar questionou o trabalho da diretoria de futebol e defendeu uma reestruturação para 2027, podendo sair como candidato à presidência

Luciano Bivar (Sandy James/DP Foto)

Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, fez críticas à atual diretoria do clube e ao elenco rubro-negro após a derrota por 2 a 1 para o CRB, pela Série B.

Em entrevista ao programa Momento Esportivo, com Jorge Soares, na Rádio Clube, o dirigente também revelou a possibilidade de disputar a próxima eleição do Leão.

Ele também defendeu a realização de uma reunião entre os responsáveis pela atual administração e outros integrantes do clube para discutir os próximos passos. Matheus Souto Maior foi eleito presidente para um mandato-tampão até o fim de 2026, após a saída de Yuri Romão.

“Sugiro que a gente faça uma grande reunião com o pessoal da gestão para salvar o Sport. Se eles são rubro-negros e estão em um mandato-tampão, é para acertar”, declarou o ex-presidente.

Bivar ainda avaliou que o Sport deveria começar a planejar a próxima temporada independentemente de quem comandará o clube a partir de 2027. “Com esse time que está aí, não vai classificar. Por que não realinhar o clube e reestruturar para 2027, independentemente de quem será o presidente?”, questionou.

Possível candidatura

A declaração também abriu espaço para que Bivar comentasse sobre uma eventual candidatura à presidência do Sport na próxima eleição. O dirigente já comandou o clube em quatro períodos diferentes: de 1989 a 1990, de 1997 a 2001, de 2005 a 2006 e novamente em 2013.

Questionado se pretende participar da disputa, Bivar confirmou a possibilidade, mas colocou uma condição para entrar no processo eleitoral.

“Sim, mas com uma condição. De que seja uma eleição honesta, limpa e democrática. Se for uma eleição viciada, estou fora”, afirmou.

Situação na Série B

Dentro de campo, o Sport atravessa um momento de pressão na Série B. Na última rodada, o Rubro-Negro foi derrotado pelo CRB por 2 a 1 e, no momento, ocupa a nona colocação, com 41 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, primeiro clube dentro do G6.

Para tentar reagir na competição, o Sport promoveu o retorno de Mariano Soso ao comando da equipe após a demissão de Gilmar Dal Pozzo. O treinador argentino, que tem contrato até o fim da Série B, teve sua contratação questionada por Bivar.

“Mariano Soso não é mágico. Com o elenco que tem aí, não funciona. Pior que o elenco é a diretoria de futebol”, afirmou Bivar, que questionou as decisões tomadas pelo departamento responsável pela montagem do grupo.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão