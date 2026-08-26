Sport tentou contratação de Keno, ex-Santa Cruz, mas Coritiba disse não

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou que o clube procurou o Coritiba para tentar a contratação do atacante Keno, ex-Santa Cruz, mas o clube paranaense não liberou o atleta

Keno jogando contra o São Paulo (Divulgação/Coritiba)

O presidente Matheus Souto Maior confirmou, nesta terça-feira (25), que o Sport tentou a contratação do atacante Keno, atualmente no Coritiba. Muitas informações começaram a circular nas redes sociais sobre o interesse da equipe rubro-negra no ex-atleta do Santa Cruz.

“De fato, eu vi que a notícia surgiu hoje, vi movimento de rede social, mas o que houve com Keno foi uma conversa, a um mês atrás. O Sport levou pro Coritiba, quis entender a situação do atleta e o Coxa colocou o posicionamento que não ia liberar o atleta. Imediatamente, a gente já passou para outro nome”, esclareceu o presidente.

A janela de transferências nacional está próxima de acabar. O prazo final de inscrição de atletas é no dia 11 de setembro e a diretoria do Leão agiliza o processo de busca por jogadores que ajudem nessa reta final de Série B.

O presidente falou algumas funções que o time da Ilha do Retiro teria buscado nesse período e como andam as algumas negociações.

“Nós temos dois nomes: um lateral direito, um camisa 8, um extremo esquerdo e um centroavante. Esses são os que estamos em busca. Dois estão em discussões mais avançadas e outros dois em fase inicial ainda”, completou Matheus.

O Sport espera concluir as transações nos próximos dias para regularizar os possíveis jogadores no BID.