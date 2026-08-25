Juan Alano aproveita titularidade e dá duas assistências em vitória do Sport

O meia, recém-chegado à Ilha do Retiro, realizou a sua primeira partida como titular contra o América-MG

Juan Alano, meia do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Chegando ao Sport em meio a críticas pelo modelo da negociação, o meia Juan Alano aproveitou a sua primeira oportunidade como titular na Série B. O atleta, recém-chegado ao clube, deu duas assistências na vitória rubro-negra sobre o América-MG por 3 a 0, na última segunda-feira (24), na Ilha do Retiro.

Juan Alano foi escolhido para iniciar a partida pela primeira vez sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo. Antes, o meia já havia participado de duas partidas pelo Leão da Ilha, sendo acionado durante o segundo tempo.

Com as duas participações diretas em gols, o camisa 8 mira uma trajetória com números mais expressivos no Sport. Pelo Ceará em 2026, Alano realizou 27 partidas e contou apenas com quatro participações em gol, somando três gols e uma assistência no período.

Após o triunfo sobre o Coelho, Juan Alano celebrou a sua atuação individual em entrevista para o próprio clube. “No coletivo, a equipe fez uma boa partida. Tem coisas para melhorar, como sempre tem, mas foi importante para os 3 pontos. Individualmente falando, para um meia é muito bom conseguir as duas assistências”, disse.

“Foi uma noite especial no momento que pude estrear como titular. Para um meia, dar assistência é como fazer o gol. Então fico feliz pela partida individualmente, mas muito mais feliz pelos 3 pontos”, concluiu.

Próximo compromisso

O Sport volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (28), quando visita o Novorizontino, às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O confronto direto pelo G6 será válido pela 25ª rodada.

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