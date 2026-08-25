Ex-presidente do Santa Cruz, Zé Neves cobra retorno do Arruda: ‘Prioridade’

Mandatário histórico da Cobra Coral participou do Podcast Futebol Diario e citou a importância de atuar no estádio na próxima temporada

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Presidente histórico do Santa Cruz, Zé Neves afirmou que o retorno do clube ao Arruda é a principal prioridade para a próxima temporada.

Em participação no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o ex-mandatário cobrou o início da recuperação do estádio, que, na última semana, teve o risco reduzido após vistoria em alguns setores.

“É importante o Arruda ser prioridade. Quando vão começar as obras? O número um é tirar o risco para ter o alvará dos Bombeiros, da Prefeitura e de todos os órgãos competentes”, disse.

Na atual temporada, o Tricolor tem mandado seus jogos na Arena de Pernambuco, onde não vem tendo um grande desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar de elogiar o estádio localizado em São Lourenço da Mata, Zé Neves voltou a afirmar que a casa do time é o Arruda.

“O Arruda é a nossa casa. A Arena é um grande equipamento para uma finalidade, não para o Santa Cruz, que tem seu estádio no foco da torcida dele”, declarou.

Arena passará por reformas

Vale lembrar que a Arena de Pernambuco será fechada em novembro para a troca do gramado e ajustes visando à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada em junho.

Com isso, o ex-presidente cobrou uma rápida definição sobre o retorno do clube ao seu estádio.

“Vão pedir para jogar no campo de quem? Caruaru é distante. Muda uma estrutura de clube”, disse.

Acompanhe o Podcast Futebol Diario

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.

A entrevista com Zé Neves e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal do Diario de Pernambuco.

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