Criticados pela torcida foram os destaques do Sport na vitória sobre América

Boa vitória do Sport em cima do América teve como destaques alguns jogadores que vinham sofrendo críticas dos torcedores rubro-negros, em especial, Juan Alano, responsável por duas assistências

Juan Alano contra o América Mineiro ( Paulo Paiva/Sport Club do Recife.)

A partida desta segunda-feira (24), entre Sport e América Mineiro, na Ilha do Retiro, pela Série B, foi marcada pelas grandes atuações de vários jogadores criticados pela torcida rubro-negra.

O placar de 3 x 0 para o Leão da Ilha pode fazer o torcedor acreditar que o jogo foi um show dos principais nomes da equipe, como Perotti e Diego Hernández. Quando, na verdade, o destaque foi dos jogadores criticados pela torcida.

A partida teve gols de Clayson e Claudinho, um show à parte de Juan Alano e ainda deu tempo de Dudu Teodora vir do banco e conseguir um pênalti para o Sport, convertido por Perotti, ajudando o atacante a acabar com jejum de 3 jogos sem marcar.

O grande destaque vai para o camisa 8 do Leão, Juan Alano, que deu duas assistências na partida. O meia não foi muito bem recebido pela torcida enquanto ainda estava sendo especulado no Sport. Encostado no Ceará, ele vinha acumulando poucos minutos em seus últimos jogos pelo Vozão.

Chegando ao Leão cheio de dúvidas, Alano fez sua estreia no dia 14 de agosto contra o Londrina, mas não teve muitos minutos. Voltou a entrar no jogo em que o Sport levou a virada do Avaí, na Ressacada, mas novamente com a média de 20 minutos em campo.

E foi no seu primeiro jogo como titular que Juan brilhou com dois passes para gol: o primeiro para o contestado lateral Claudinho e outro, para Clayson, que marcou seu segundo gol com a camisa do Sport - o primeiro foi contra o Maranhão, ainda pela Copa do Nordeste.

