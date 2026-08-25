Zé Neves se emociona e relembra bastidores dos títulos estaduais do Santa Cruz de 86 e 87

Em participação no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, ex-presidente reviveu grandes momentos do bicampeonato tricolor

Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

Presidente do Santa Cruz à época, Zé Neves se emocionou ao relembrar os bastidores das conquistas estaduais de 1986 e 1987.



Em participação no podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o ex-mandatário revisitou momentos marcantes das campanhas que entraram para a história do clube.



O título de 1986 foi conquistado diante do Sport, na Ilha do Retiro. O Santa Cruz precisava apenas do empate e segurou o 0 a 0 graças a uma grande atuação do goleiro Birigui, que ficou conhecido como “São Birigui”.



Título de 1986 ficou marcado pela bandeira na Ilha



Após o apito final, Zé Neves protagonizou uma das imagens mais emblemáticas da história do clássico ao fincar uma bandeira tricolor no gramado do estádio Rubro-Negro.



Ao recordar a comemoração, o ex-presidente contou que atravessou o campo carregando uma bandeira entregue por torcedores até chegar ao centro do gramado.

“Nunca vi tanto peso. Como que esses caras passaram 90 minutos balançando essa bandeira? Fui correndo em direção a barreira, num trotezinho lento [...] Quando cheguei no meio de campo eu me lembrei e finquei a bandeira”, relembrou.



A provocação aconteceu em meio à festa da torcida coral na casa do rival. “Só vi minha torcida ir à loucura e na cadeira cativa (área do Sport) era a raiva do pessoal. Tinha um restinho de torcedores do Sport. De lá, a gente saiu a pé até o Arruda para comemorar”, contou Zé Neves.



Quatro décadas depois, o ex-mandatário reconhece a dimensão que aquele momento ganhou para a história do clube.



“Eu não sabia que ia dar a repercussão que deu. Sabia que foi bom para minha torcida, mas não sabia que a história ia render por 40 anos”, afirmou.



Zé Neves considera título de 1987 ainda mais difícil



No ano seguinte, o Santa Cruz voltou a conquistar o Campeonato Pernambucano, desta vez em uma disputa que, na avaliação de Zé Neves, foi ainda mais complicada.

“O Sport tinha um time extraordinário e o Santa Cruz também. O título de 1987 foi mais difícil”, declarou.



Campeão naquele ano, Abel Braga também recebeu elogios do ex-presidente. Zé Neves apontou o treinador como o melhor com quem trabalhou e destacou a relação construída pelo técnico com o elenco.

“Abelão foi treinador, líder e amigo dos jogadores. Não chegou a Seleção Brasileira por pouco”, afirmou.



Emoção ao relembrar o irmão



Durante o programa, Zé Neves se emocionou ao rever uma antiga edição do Diario de Pernambuco publicada no dia seguinte à conquista de 1987, que fazia referência ao seu irmão.



“Meu irmão Ivan tinha falecido, ainda novo, aos 37 anos. Por isso que tem essa referência”, explicou, antes de relembrar a perda e a importância daquele momento em sua trajetória.



Acompanhe o Podcast Futebol Diario

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.

A entrevista com Zé Neves e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal do Diario de Pernambuco.

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