Sport mantém jogo contra o Avaí pela Série B no sábado (11)

Clube rubro-negro alega planejamento e confirma partida para sábado na Ilha do Retiro; solicitação de mudança feita pelo time catarinense não foi acatada

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport confirmou a manutenção da partida contra o Avaí para este sábado (11), às 18h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de um pedido do clube catarinense à CBF para o adiamento do confronto, a diretoria rubro-negra optou por manter o cronograma inicialmente previsto.

Em comunicado divulgado pelo clube, o presidente Matheus Souto Maior explicou a decisão, destacando a importância do planejamento logístico do Sport para a sequência do clube, que enfrenta o Maranhão, quarta (15), pela Copa do Nordeste, e o América-MG, sábado (18), pela Série B.

“Entendemos o pedido e a situação do Avaí, mas o jogo está mantido para amanhã. Precisamos manter nosso planejamento, pois influenciará também em nosso jogo de quarta-feira e na viagem da próxima sexta, para Belo Horizonte”, afirmou.

O Avaí havia solicitado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alteração da data da partida para o domingo (12), alegando problemas logísticos após compromisso no meio de semana. A equipe catarinense enfrentou a Chapecoense na última quarta-feira (8), pela Copa Sul-Sudeste, e acabou enfrentando dificuldades no deslocamento até o Recife.

De acordo com o clube, a delegação não conseguiu embarcar no horário previsto e precisou permanecer em São Paulo, tentando reorganizar a logística para chegar à capital pernambucana ainda nesta sexta-feira (10). Mesmo diante do imprevisto, o Sport manteve sua posição e seguirá com a programação normal, aguardando o adversário para o duelo na Ilha do Retiro.

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