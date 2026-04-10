diariodepernambuco.com.br
Sport
Trio de Ferro

Agenda cheia! Sport, Náutico e Santa Cruz disputam jogos neste sábado pelo Brasileiro

Paulo Mota

Publicado: 10/04/2026 às 11:37

Seguir no Google News Seguir

Hélio dos Anjos, Márcio Goiano e Claudinei Oliveira, técnico de Náutico, Sport e Santa Cruz/Rafael Vieira

Em um dia de agenda cheia para o torcedor pernambucano, o sábado (11) será movimentado para o futebol do Estado. Sport e Náutico entram em campo pela Série B, enquanto o Santa Cruz atua pela Série C. O Trio de Ferro inicia a busca por consolidar o bom momento no início da competição, com objetivos distintos, mas com o mesmo foco: a afirmação na temporada.

Na Série C, o Santa Cruz volta a campo às 17h para enfrentar o Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). A partida é válida pela segunda rodada e reúne equipes que começaram bem a competição e tentam manter o embalo nas primeiras posições. O duelo terá transmissão da Band, na TV aberta, e também pelo canal SportyNet no YouTube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Pela Série B, o Sport recebe o Avaí, às 18h, na Ilha do Retiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na parte de cima da tabela logo nas primeiras rodadas. A partida será transmitida pelo Disney+, GOAT e RedeTV.

Fechando o dia, o Ceará enfrenta o Náutico às 20h30, na Arena Castelão. O duelo é direto na briga pelas primeiras posições da Série B, já que as equipes estão separadas por poucos pontos e entram em campo mirando o G4. A transmissão será feita pela ESPN e pelo Disney+.

Com três jogos importantes em sequência, o sábado promete fortes emoções para os torcedores pernambucanos, que acompanham de perto o início da caminhada de seus clubes nas competições nacionais.

jogos , Maratona , Náutico , sabado , Santa Cruz , Sport
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP