Beto Lago: 'Se vai chegar ou efetivar, novo treinador precisará ter respaldo'

Matheus Souto Maior, presidente do Sport, e ítalo Rodrigues, executivo de futebol (Rafael Vieira)

Respaldo total

Não há hoje maior fonte de tensão para os dirigentes do Sport do que a definição do comando técnico. O clube se divide: há quem defenda pressa na escolha, quem pregue paciência e quem quer efetivar Márcio Goiano. O problema é que não existe zona de conforto. Os resultados positivos, que deveriam acalmar o ambiente, acabam contaminando a análise. Vencer, no futebol, muitas vezes ilude: encobre falhas, adia correções e cria sensação de estabilidade que nem sempre se sustenta. É nesse ponto que mora o risco de um diagnóstico equivocado. A discussão vai além de nomes. Trata-se de modelo, de convicção, de direção. O Sport carrega no seu histórico apostas em treinadores em ascensão, algumas bem-sucedidas, como Eduardo Baptista e Daniel Paulista, além de Emerson Leão e Dorival Júnior. O passado oferece referências, mas não garante acerto. Futebol não respeita tradição quando falta coerência. A decisão da atual gestão é, até aqui, a mais sensível. Não basta escolher: é preciso sustentar a escolha. Seja com um nome de fora ou com Márcio Goiano, o treinador precisa de respaldo total. Sem isso, qualquer oscilação vira crise e, no Sport, crise costuma ter efeito dominó. O risco é claro. Um erro agora não compromete apenas o desempenho imediato: pode desviar o clube do objetivo do acesso e, no pior cenário, empurrá-lo para uma realidade que hoje parece distante, mas que o futebol insiste em lembrar: nunca é impossível.



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Márcio Goiano amplia invencibilidade e ganha ainda mais força como técnico interino do Sport Veja também:

No futebol pernambucano, já vi dirigentes bancando treinadores “prestigiados” que caíram dias depois e outros “não sondados” surgirem de surpresa. No fim, só uma coisa define a vida de um técnico: resultado. Se é positivo, fica. Se é negativo, sai.



História e paixão

A atual gestão do Sport resgatou o escudo, atrás do gol da sede, finalizando a construção de um novo modelo. Um movimento que reconecta o clube às suas raízes. O trabalho foi coordenado por Andrea Danzi Russo, neta de Danzi, autor do primeiro gol na Ilha do Retiro, em 1937. Um elo vivo entre história e paixão pelo Leão.

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Jogo no Arruda

Com um mínimo de boa vontade das autoridades, o Arruda pode ser liberado para o duelo contra o Amazonas, no dia 26. Mas isso também passa pela Comissão Patrimonial do Santa Cruz, que precisa avançar na restauração. Laudos só virão com obras sendo finalizadas.



Decisão liminar

O jornalista Lucas Henrique Barreto do Nascimento ganhou decisão liminar, na 19ª Vara Cível da Capital, determinando que a FPF libere a entrada do profissional nos eventos esportivos, sem a necessidade de credenciamento. A decisão fundamenta-se nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, destacando que negativas reiteradas e sem justificativa plausível por parte da Federação configuram cerceamento de trabalho. Para assegurar a eficácia da medida, foi estabelecida uma multa de R$ 10 mil por cada recusa de credenciamento, podendo chegar ao teto de R$ 100 mil.