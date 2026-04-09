Sport busca levar confronto pela Copa do Nordeste para o Lacerdão, em Caruaru
O Sport poderá mandar o jogo contra o Maranhão, na próxima quarta-feira (15), no interior do estado
Publicado: 09/04/2026 às 21:50
Estádio Lacerdão, casa do Central (Rafael Vieira/FPF)
O Sport busca levar o próximo compromisso pela Copa do Nordeste para o interior do estado. O Leão da Ilha poderá mandar o jogo contra o Maranhão, na próxima quarta-feira (15), no estádio Lacerdão, em Caruaru.
A principal intenção da diretoria leonina com a mudança seria uma maior aproximação com a torcida do interior, alinhada aos últimos jogos de baixo público na Ilha do Retiro. Vale lembrar que o Lacerdão passou recentemente por grandes reformas e melhorias em sua iluminação e gramado, o que torna mais factível a possibilidade de o clube rubro-negro utilizar a casa do Central.
A expectativa é de que, até esta sexta-feira (10), se tenha uma definição sobre a eventual mudança. O Sport ainda precisará confirmar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a transferência do local do jogo válido pela 4ª rodada do torneio regional.
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Sport divulga venda de ingressos para jogo contra o Avaí
Antes de uma possível ida ao interior, o Sport tem novo compromisso na Ilha do Retiro. O clube leonino receberá o Avaí neste sábado (11), às 18h, em partida válida pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Os ingressos para os sócios já estão disponíveis, seguindo a ordem de prioridades no check-in de acordo com o plano. As entradas para o público geral estarão disponíveis nesta sexta-feira, às 12h.
Valores dos ingressos:
Sócio
• Cadeira Central: R$ 80
• Cadeira Ampliação: R$ 60
• Sociais: R$ 50
• Arquibancada Frontal: R$ 40
• Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
• Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
• Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
• Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
• Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de cadeira
• Cadeira Central: R$ 60
• Cadeira Ampliação: R$ 50
Camarote
• TITULAR: R$ 60
• CONVIDADOS: R$ 60
Ilha Lounge
• R$ 180
• R$ 140 (8 a 14 anos)
• Gratuidade até 7 anos e 11 meses