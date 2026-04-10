Avaí solicita adiamento do jogo contra o Sport para o domingo (12)
Devido a problemas logísticos, o clube catarinense solicitou que a partida deste sábado (11) seja adiada
Publicado: 10/04/2026 às 14:30
Ilha do Retiro, estádio do Sport ( Rafael Vieira)
O Avaí solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a partida contra o Sport, marcada para este sábado (11), seja adiada para o domingo (12). O clube catarinense alega problemas logísticos para o pedido de alteração da partida, marcada para as 18h, na Ilha do Retiro e válida pela 4ª rodada da Série B. A informação foi dada inicialmente pelo GE.
Depois de enfrentar a Chapecoense na última quarta-feira (8), pela Copa Sul-Sudeste, o Avaí sofreu um contratempo e não conseguiu embarcar com destino a Recife. O clube precisou ficar em São Paulo e ainda tenta chegar à capital pernambucana durante o dia desta sexta (10).
Após a solicitação, fica a cargo da CBF a confirmação ou não da mudança na data da partida. É esperado que a entidade máxima do futebol brasileiro se posicione ainda nesta sexta-feira.
