Sport deslancha no segundo tempo, vence o Retrô e dispara na liderança da Copa do Nordeste

Mudanças surtem efeito na Ilha, e Leão aplica 3 a 0 sobre a Fênix para manter os 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste

Pedro Perotti e Iury Castilho, atacantes do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport venceu o Retrô por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, e consolidou sua liderança absoluta no Grupo C da Copa do Nordeste, chegando aos nove pontos. Em um duelo entre líderes de seus respectivos grupos, o Leão soube superar um primeiro tempo tecnicamente abaixo da média para construir o resultado na etapa final. As substituições foram determinantes para manter os 100% de aproveitamento no torneio regional.

Após uma primeira etapa de pouca criatividade, o placar foi aberto aos 15 minutos do segundo tempo em um lance de muita reclamação. Após finalização de Carlos de Pena e rebote do goleiro Jefferson Paulino, Iury Castilho aproveitou a sobra para marcar. Os jogadores da Fênix protestaram contra uma possível falta no arqueiro, alegando que ele já teria a posse da bola no momento do contato.

Com a vantagem, o Rubro-negro dominou as ações e definiu a vitória com rapidez. Aos 29 minutos, Chrystian Barletta ampliou com uma pintura: limpou a marcação de letra antes de finalizar com efeito, sem chances para o goleiro. Pouco depois, aos 32, o zagueiro Habraão aproveitou um escanteio preciso de De Pena para cabecear firme e fechar a conta na Ilha.

O Sport agora vira a chave para dar continuidade à sua maratona de três jogos seguidos em casa no período de uma semana. O Leão volta a campo já no próximo sábado (11), em duelo válido pela Série B, diante do Avaí, na Ilha do Retiro, às 18h.

O JOGO

O Retrô adotou a postura de marcar em cima e tentar roubar a bola do Sport. A primeira boa chance rubro-negra veio logo aos 4 minutos. Felipinho acertou um cruzamento pelo lado esquerdo e Perotti apareceu para cabecear, obrigando Jefferson Paulino a fazer a primeira intervenção da noite.

As principais investidas do Leão vinham justamente pela esquerda, com as subidas de Felipinho e Clayson. Do outro lado, a Fênix demonstrava dificuldade para trocar passes e tentava apostar na bola longa, mas sem sucesso. Com ambas as equipes cometendo muitos erros, as tentativas se limitavam a chutes de fora da área, sem maior perigo.

O Retrô só voltou a assustar na reta final da primeira etapa. Aos 46 minutos, Luiz Henrique cruzou rasteiro, a bola desviou e Diego Guerra não conseguiu completar para as redes. Em um primeiro tempo burocrático, a Fênix se defendeu bem e explorou os contra-ataques, enquanto o Leão pecou na hora de definir as jogadas.

SEGUNDO TEMPO

Sport e Retrô retornaram para a etapa complementar com alterações nos setores de criação e ataque logo nos primeiros dez minutos. Apesar das tentativas dos treinadores em dar mais dinâmica ao confronto, o nível técnico da partida seguiu abaixo do esperado, com pouca criatividade de ambos os lados.

Foi justamente através das modificações que o Rubro-Negro conseguiu furar o bloqueio da Fênix e inaugurar o marcador. Aos 15 minutos, Carlos de Pena recebeu com liberdade, avançou e soltou uma bomba de fora da área. O goleiro Jefferson Paulino deu rebote e o atacante Iury Castilho, atento, aproveitou a sobra para empurrar a bola para o fundo das redes.

O lance, porém, gerou imediata controvérsia na Ilha do Retiro. Os jogadores do Retrô cercaram a arbitragem em protesto, alegando uma possível falta de Iury Castilho sobre Jefferson Paulino. Segundo a reclamação dos atletas azulinos, o arqueiro da Fênix já teria a posse de bola no momento em que o atacante leonino efetuou o toque. Apesar da pressão, o gol foi validado, o que fez o Sport crescer emocionalmente na partida e intensificar a busca pelo segundo tento.

Aos 29 minutos, Iury Castilho acionou Chrystian Barletta em velocidade. O atacante invadiu a área e, com categoria, aplicou uma finta de letra para tirar da marcação e bateu com efeito, tirando do alcance do goleiro para balançar as redes.

O terceiro gol, que fechou o placar, veio logo em seguida, fruto de uma pressão leonina. Aos 31 minutos, Carlos de Pena quase deixou o seu em uma finalização que carimbou a trave. Aos 32, o meia uruguaio cobrou escanteio e encontrou o zagueiro Habraão, que testou firme para estufar o barbante.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 3

Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Gabriel (Carlos de Pena), Zé Lucas e Biel (Iury Castilho); Clayson (Marlon Douglas), Barletta e Perotti (Edson Lucas). Técnico: Márcio Goiano.

RETRÔ 0

Jefferson Paulino; David Junio, Dankler, Guilherme Paixão e Luiz Henrique (Ericson); Kadi, Danillo (Murilo), Radsley, Sillas (Jhonnatan) e Diego Guerra (Bruno Henrique); Willian Lira (Cauã Guerra). Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)

Gols: Iury Castilho (15'/2T), Barletta (29'/2T), Habraão (32'/2T)

Cartões amarelos: Zé Gabriel (Sport), Yago Felipe (Sport); Radsley (Retrô), Guilherme Paixão (Retrô)

Público: 4.617

Renda: 104.468,00