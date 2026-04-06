Maratona na Ilha do Retiro: Sport se prepara para sequência de três jogos em casa

Carlos de Pena, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá uma sequência decisiva dentro de casa nos próximos dias. Em um intervalo de apenas uma semana, o Leão disputará três partidas consecutivas na Ilha do Retiro, alternando compromissos entre a Copa do Nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro. Serão duelos diante de Retrô, Avaí e Maranhão.

O período representa uma oportunidade estratégica para a equipe somar pontos, manter o embalo e fortalecer a relação com o torcedor em seus domínios. A preparação para essa série de jogos teve início nesta segunda (6), com a reapresentação do elenco após a vitória sobre o Londrina, fora de casa.

Além da possibilidade de capitalizar com a bilheteria e o apoio das arquibancadas, a sequência também surge como oportunidade para o técnico interino Márcio Goiano dar continuidade ao trabalho, extrair mais do grupo e manter a equipe competitiva enquanto a diretoria segue em busca de um novo treinador.

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SPORT X RETRÔ

A maratona começa nesta quarta-feira (8), às 21h30, diante do Retrô, em duelo pernambucano válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Líder do Grupo C, o Rubro-Negro encara a Fênix, 1ª colocada do Grupo D, em um confronto direto entre equipes que ainda não perderam na competição. O Sport chega embalado por duas vitórias, sobre Jacuipense e ABC, e busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto o adversário também soma seis pontos e tenta sustentar a liderança de seu grupo.

SPORT X AVAÍ

Na sequência, o foco muda para a Série B. No sábado (11), às 18h, novamente na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Avaí, em confronto que promete muito. A equipe catarinense aparece na parte de cima da tabela, com duas vitórias e um empate, o que eleva o grau de dificuldade. Para o Sport, o duelo representa a chance de consolidar sua recuperação na competição nacional e ganhar consistência diante de um concorrente.

SPORT X MARANHÃO

Fechando a sequência, o time rubro-negro volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30, contra o Maranhão, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

A partida pode ser determinante para encaminhar a classificação antecipada às quartas de final, dependendo dos resultados anteriores.