Eduardo Baptista, Cláudio Tencati e Dal Pozzo: veja motivos para recusarem o Sport

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, técnico da Botafogo-SP e Dal Pozzo, técnico da Chapecoense (João Vitor Pereira/CEC, Divulgação/Botafogo-SP e Julliana Paulino/ACF)

A busca do Sport por um novo treinador tem se mostrado mais complicada do que a diretoria esperava. Nas últimas semanas, três nomes sondados pelo clube: Gilmar Dal Pozzo, Cláudio Tencati e Eduardo Baptista, decidiram recusar o convite, cada um por motivos específicos. Apesar das diferenças, há um ponto em comum entre eles: todos priorizam compromissos já assumidos e a continuidade de projetos em que estão envolvidos.

Recém-demitido da Chapecoense,, em contato com o Ge, confirmou que a diretoria do Sport entrou em contato, mas afirmou que não poderia aceitar o cargo neste momento. O treinador destacou que possui compromissos importantes em Chapecó, incluindo uma, prevista para os próximos dias, e oque está escrevendo.

Dal Pozzo enfatizou que deseja concluir este projeto antes de voltar ao comando de um clube, ressaltando que pretende deixar o livro adiantado para o lançamento oficial, marcado para julho. A decisão mostra que, para ele, a dedicação a projetos pessoais e profissionais atuais têm prioridade sobre a mudança imediata de clube.

Outro nome sondado pelo Leão foi Cláudio Tencati, atualmente no comando do Botafogo-SP. Tencati explicou que possui um perfil de treinador voltado à continuidade de projetos e valorização de estabilidade. Segundo o profissional, não costuma abandonar trabalhos em andamento, a não ser em situações de demissão, e citou longas passagens por clubes como Londrina e Criciúma como exemplo de seu comprometimento com projetos de médio e longo prazo.

O principal alvo da diretoria rubro-negra, Eduardo Baptista, também optou por permanecer em seu clube atual. Apesar da disposição do Rubro-negro em arcar com a multa rescisória junto ao Criciúma, Baptista preferiu dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo no time catarinense. O treinador agradeceu o interesse do clube pernambucano, mas reforçou que, neste momento, sua prioridade é a consolidação do projeto iniciado recentemente, garantindo que a equipe continue evoluindo.

Diante dessas recusas, o Sport se vê diante de um desafio ainda maior na busca por um novo comandante. A diretoria precisa encontrar um treinador que aceite o desafio imediato e que esteja alinhado com os objetivos do clube. Enquanto isso, a torcida aguarda definições e acompanha de perto os movimentos da diretoria.