Eduardo Baptista, Cláudio Tencati e Dal Pozzo: veja motivos para recusarem o Sport
Dal Pozzo, Tencati e Baptista declinam convite para assumir comando do Sport
Publicado: 08/04/2026 às 11:46
Eduardo Baptista, técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, técnico da Botafogo-SP e Dal Pozzo, técnico da Chapecoense (João Vitor Pereira/CEC, Divulgação/Botafogo-SP e Julliana Paulino/ACF)
A busca do Sport por um novo treinador tem se mostrado mais complicada do que a diretoria esperava. Nas últimas semanas, três nomes sondados pelo clube: Gilmar Dal Pozzo, Cláudio Tencati e Eduardo Baptista, decidiram recusar o convite, cada um por motivos específicos. Apesar das diferenças, há um ponto em comum entre eles: todos priorizam compromissos já assumidos e a continuidade de projetos em que estão envolvidos.
Dal Pozzo enfatizou que deseja concluir este projeto antes de voltar ao comando de um clube, ressaltando que pretende deixar o livro adiantado para o lançamento oficial, marcado para julho. A decisão mostra que, para ele, a dedicação a projetos pessoais e profissionais atuais têm prioridade sobre a mudança imediata de clube.
Outro nome sondado pelo Leão foi Cláudio Tencati, atualmente no comando do Botafogo-SP. Tencati explicou que possui um perfil de treinador voltado à continuidade de projetos e valorização de estabilidade. Segundo o profissional, não costuma abandonar trabalhos em andamento, a não ser em situações de demissão, e citou longas passagens por clubes como Londrina e Criciúma como exemplo de seu comprometimento com projetos de médio e longo prazo.
O principal alvo da diretoria rubro-negra, Eduardo Baptista, também optou por permanecer em seu clube atual. Apesar da disposição do Rubro-negro em arcar com a multa rescisória junto ao Criciúma, Baptista preferiu dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo no time catarinense. O treinador agradeceu o interesse do clube pernambucano, mas reforçou que, neste momento, sua prioridade é a consolidação do projeto iniciado recentemente, garantindo que a equipe continue evoluindo.
Diante dessas recusas, o Sport se vê diante de um desafio ainda maior na busca por um novo comandante. A diretoria precisa encontrar um treinador que aceite o desafio imediato e que esteja alinhado com os objetivos do clube. Enquanto isso, a torcida aguarda definições e acompanha de perto os movimentos da diretoria.