CBF e clubes das Séries A e B iniciam discussões para criação da Liga do Futebol no Brasil

Com presença de Sport e Náutico em reunião, CBF abre debates para formação de liga única

Samir Xaud, presidente da CBF (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, a reunião inaugural com representantes dos clubes das Séries A e B para debater a criação de uma liga única: a Liga do Futebol no Brasil.

O encontro contou com a participação de federações estaduais e lideranças das 20 principais equipes do país, incluindo os representantes pernambucanos Sport e Náutico, que atualmente disputam a Segunda Divisão, além do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.

Durante o evento, a CBF apresentou estudos sobre o potencial econômico do mercado nacional e modelos de governança inspirados em ligas da Inglaterra, Alemanha e Espanha.

A pauta incluiu discussões sobre a profissionalização da arbitragem, implementação do Fair Play Financeiro, infraestrutura dos estádios e aprimoramento do calendário esportivo.

O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou que a iniciativa visa elevar o valor comercial e técnico do futebol brasileiro. A entidade reforçou sua posição como mediadora do processo, ressaltando que a autonomia das decisões estruturais deve pertencer aos clubes.

“Hoje foi um dia histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, as Séries A e B se reuniram com a CBF para discutir um tema que vai definir o nosso futuro: a criação de uma liga única. Este é um momento que exige responsabilidade, visão e, principalmente, união. A formação de uma liga única tem um objetivo muito claro: valorizar o futebol brasileiro”, ressaltou o presidente da CBF.

A partir deste encontro, a CBF passará a coletar sugestões e propostas das agremiações e federações estaduais para avançar na elaboração do modelo de governança e do regulamento da nova liga.