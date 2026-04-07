Sport oficializa rescisão de contrato com o atacante Dieguinho

O encerramento do vínculo entre o clube e o atleta de 21 anos ocorreu em comum acordo

Dieguinho, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou, nesta terça-feira (7), a rescisão contratual do atacante Dieguinho, de 21 anos. O distrato, informou o Leão, foi realizado de forma amigável.

Em nota, o clube desejou sucesso ao atleta em seus próximos desafios.

Dieguinho chegou à Ilha do Retiro em 2024 para integrar a categoria Sub-20, após passagens pelas divisões de base do Atlético-GO, Jabaquara e Portuguesa Santista. Foi no Rubro-Negro que o atacante deu seus primeiros passos no futebol profissional, também na temporada de 2024, além de ter atuado pela equipe Sub-23 do clube.

Durante seu período no Sport, o jovem atacante acumulou nove partidas pelo time principal e conquistou o título do Campeonato Pernambucano. Antes do encerramento definitivo do vínculo, Dieguinho também somou passagens por empréstimo pelo Manauara e pelo Monte Azul.