Sport x Retrô: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Nordeste

Partida acontece nesta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, e é válida pela terceira rodada da fase de grupos

Yago Felipe, meio-campista do Sport e David Junio, lateral do Retrô (Rafael Vieira/DP Foto)

Sport e Retrô entram em campo nesta quarta-feira (8), às 21h30, para um dos duelos mais aguardados da fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto na Ilha do Retiro, válido pela terceira rodada, coloca frente a frente duas equipes pernambucanas que vivem bons momentos na competição regional e buscam consolidar suas caminhadas rumo ao mata-mata.

Ambas as equipes chegam para o confronto como líderes de seus respectivos grupos. O Leão encabeça o Grupo C com seis pontos e 100% de aproveitamento, mantendo uma boa distância sobre América-RN e Ferroviário. Já a equipe de Camaragibe sustenta a ponta do Grupo D.

O reencontro também carrega memórias recentes e boas para a torcida leonina. Na última vez que as equipes se enfrentaram, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano deste ano, o Leão levou a melhor ao vencer os dois jogos da eliminatória. O jogo decisivo daquela fase, assim como o desta quarta-feira, foi realizado na Ilha do Retiro.

SPORT

Apesar da boa fase do adversário na Copa do Nordeste, a tendência é que o Rubro-Negro utilize um time misto, mantendo a estratégia de controle de carga para preservar atletas fisicamente desgastados. Com uma maratona de três partidas consecutivas em casa em apenas uma semana, divididas entre o regional e a Série B.

O Sport aposta na profundidade do seu elenco para manter a competitividade e a liderança sem comprometer a integridade física do grupo principal para a sequência da temporada. O Leão chega ao confronto desta quarta-feira embalado por uma vitória de virada sobre o Londrina, pela Segundona. Ainda sem um treinador, o interino Márcio Goiano segue no comando.

O auxiliar fixo leonino ostenta 100% de aproveitamento na atual edição do Nordestão. O Leão vem de vitórias sobre Jacuipense e ABC. Para o duelo contra o Retrô, Márcio Goiano não poderá contar com o centroavante Zé Roberto, entregue ao DM. O zagueiro Marcelo Benevenuto também deve ser baixa, já que ainda será reavaliado após recuperação de edema na posterior da coxa.

“Nos preparamos muito bem e estamos focados em manter a sequência de vitórias na Copa do Nordeste, uma competição de grande importância para o clube. Vamos buscar mais um resultado positivo e, se Deus quiser, a liderança do nosso grupo na tabela, contando com o apoio da nossa torcida, que nos incentiva de forma incondicional”, projetou o meio-campista Biel.

RETRÔ

O Retrô chega à Ilha do Retiro com uma bela campanha inicial nesta Copa do Nordeste. A equipe ocupa a liderança do Grupo D com seis pontos e 100% de aproveitamento, levando a melhor na tabela sobre o Fortaleza, que tem a mesma pontuação, pelo critério do saldo de gols. As vitórias convincentes sobre Imperatriz e Ceará trouxeram boas sensações ao time de Jamesson Andrade no torneio regional.

No entanto, o cenário muda quando o assunto é a competição nacional. Em seu último compromisso, a Fênix começou mal ao ser goleada por 3 a 0 pelo Treze, fora de casa, na estreia da Série D.

Essa oscilação transforma o jogo desta quarta-feira em uma verdadeira decisão para o elenco, que busca recuperar a estabilidade defensiva e manter o topo do grupo no Nordestão.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Habraão, Zé Marcos e Felipinho (Edson Lucas); Zé Gabriel (Pedro Martins), Zé Lucas e Carlos de Pena (Biel); Clayson, Barletta (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

RETRÔ: Jefferson Paulino; David Junio, Rayan Ribeiro, Wesley Junio e Lucas Sampaio; Kadi, Luiz Henrique, Radsley e Diego Guerra; Fernandinho (Willian Lira) e Ericson. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)

Transmissão: SBT (TV aberta)