Sport deve utilizar time misto contra o Retrô pela Copa do Nordeste
Líder do Grupo C, o Leão prioriza o controle de carga para enfrentar maratona de três jogos seguidos na Ilha do Retiro
Publicado: 07/04/2026 às 17:58
Pedro Perotti, centroavante do Sport (Paulo Paiva/SCR)
O Sport volta a campo nesta quarta-feira (8), às 21h30, para enfrentar o Retrô na Ilha do Retiro, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Apesar da importância do confronto regional, a tendência é que o interino Márcio Goiano opte por uma escalação mista, repetindo a estratégia de controle de carga já utilizada na rodada anterior diante do ABC, em Natal.
A decisão de preservar alguns titulares passa diretamente pelo calendário apertado. O Leão inicia agora uma sequência crucial de três partidas em casa no intervalo de apenas uma semana, intercalando compromissos pelo Nordestão e pela Série B. Com o objetivo de evitar lesões e manter a intensidade física, a comissão técnica deve dar minutagem a atletas que vêm buscando espaço no elenco.
Conforto na tabela
O fôlego para rodar o elenco vem do excelente início de Copa do Nordeste. O Sport é o líder do Grupo C com 100% de aproveitamento, somando seis pontos em dois jogos. A situação é confortável. O Leão ostenta uma vantagem de dois pontos sobre o vice-líder, América-RN, e três pontos em relação ao Ferroviário, atual terceiro colocado.
Uma vitória nesta quarta-feira não apenas consolida a liderança, mas praticamente encaminha a classificação para a próxima fase, permitindo que o clube foque na Série B.
Agenda do Sport:
- 08/04 (Quarta): Sport x Retrô (Copa do Nordeste)
- 11/04 (Sábado): Sport x Avaí (Série B)
- 15/04 (Quarta): Sport x Maranhão (Copa do Nordeste)