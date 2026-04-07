Sport deve utilizar time misto contra o Retrô pela Copa do Nordeste

Líder do Grupo C, o Leão prioriza o controle de carga para enfrentar maratona de três jogos seguidos na Ilha do Retiro

Pedro Perotti, centroavante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (8), às 21h30, para enfrentar o Retrô na Ilha do Retiro, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Apesar da importância do confronto regional, a tendência é que o interino Márcio Goiano opte por uma escalação mista, repetindo a estratégia de controle de carga já utilizada na rodada anterior diante do ABC, em Natal.

A decisão de preservar alguns titulares passa diretamente pelo calendário apertado. O Leão inicia agora uma sequência crucial de três partidas em casa no intervalo de apenas uma semana, intercalando compromissos pelo Nordestão e pela Série B. Com o objetivo de evitar lesões e manter a intensidade física, a comissão técnica deve dar minutagem a atletas que vêm buscando espaço no elenco.

Conforto na tabela



O fôlego para rodar o elenco vem do excelente início de Copa do Nordeste. O Sport é o líder do Grupo C com 100% de aproveitamento, somando seis pontos em dois jogos. A situação é confortável. O Leão ostenta uma vantagem de dois pontos sobre o vice-líder, América-RN, e três pontos em relação ao Ferroviário, atual terceiro colocado.

Uma vitória nesta quarta-feira não apenas consolida a liderança, mas praticamente encaminha a classificação para a próxima fase, permitindo que o clube foque na Série B.

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