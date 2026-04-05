Guilherme dos Anjos celebra atuação do Náutico contra a Ponte Preta e destaca retomada de confiança

Após vencer a Ponte Preta, o técnico do Náutico enfatizou o aspecto mental para retornar ao caminho das vitórias na temporada

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Espantando um momento de maior instabilidade, o Náutico chegou à sua segunda vitória consecutiva na Série B. Neste sábado (4), o Timbu voltou a realizar uma atuação convincente e venceu a Ponte Preta por 1 a 0, nos Aflitos.

Em entrevista coletiva após o duelo, válido pela 3ª rodada da Segundona, o técnico Guilherme dos Anjos celebrou a atuação realizada pela equipe. O comandante alvirrubro ainda enfatizou o aspecto mental para o retorno do time ao caminho das vitórias.

“Os três adversários (na Série B) sofreram com a nossa intensidade. Esse (Ponte Preta) foi o que mais sofreu, porque acho que a gente também está evoluindo. E evoluindo não é só fisicamente, mas principalmente mentalmente. É entender que a mesma coisa que a gente produziu no Campeonato Pernambucano temos condição de produzir contra essas outras equipes”, afirmou o técnico do Náutico.

“A vitória no jogo passado (Atlético-GO) retorna uma confiança muito grande nas ações, principalmente daquele segundo tempo nosso. No primeiro tempo hoje a gente conseguiu ser quase perfeito, se não fosse não fazer o gol. Tivemos o melhor volume ofensivo de uma equipe na Série B até agora. Fomos muito felizes taticamente, os atletas responderam muito bem. E fisicamente também, mérito do trabalho excessivo deles”, concluiu.



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