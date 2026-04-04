Léo Medrado: "Precisamos de qualidade nos nossos times"

O Sport entrou na final do Campeonato Pernambucano sem um centroavante e sem um meia; Carlos de Pena, O "DEZ", cara! Estava no banco!

Carlos de Pena, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport entrou na final do Campeonato Pernambucano sem um centroavante e sem um meia. Coutinho e Zé Roberto começaram em 2025. Saíram. Voltaram em 2026. E foram para o banco. Carlos de Pena e Max eram os titulares — ou brigavam pela posição. O “DEZ”, cara! Banco!

O time de Roger foi escalado com três volantes: Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe. E, no ataque, três ponteiros: Barletta, Maia e Castilho.

Mas o que você está reclamando? O Sport fez uma grande partida na final contra o Náutico. 3x0. Verdade! Isso é o futebol. O Roger “achou” o futebol naquele jogo.

Dentre as partidas da Copa do Brasil — Desportiva Ferroviária, Anápolis e Athletic —, a bola murchou. Aliás, no Estadual, apenas uma partida boa contra o Santa. E só.

Qualidade! Precisamos de qualidade. Um centroavante artilheiro. Não precisa jogar “o fino”, não. Mas o MEIA tem que jogar bola.

Da minha geração: Jorge Mendonça, Rivaldo, Juninho Pernambucano. Só para citar três. São três craques que jogaram Copas do Mundo.

Não sei se é uma fase para buscar os nove e os dez. Patrick Allan, Pena, Mezenga, Coutinho… não. Não dá mais.

Vou ver os novatos da última janela. Se eu vibro nas próximas rodadas: Perotti, Everaldo, Victor Andrade, Régis, Felipe Cardoso…

Preciso de qualidade!!

PODE GANHAR, MÁRCIO

Dois empates: Cuiabá e Vila Nova.

Vencer, Goiano. Dois pontos são menos que três. Entendeu? Uma vitória e uma derrota são melhores que dois empates — até nos critérios.

Hoje, Márcio pode arriscar a vitória contra o Londrina. Lembrando que o time ganhou do vice-campeão paulista por 3x1, em São Paulo, e vem de um empate contra o Goiás.

Mas o Sport tem ou não tem um bom time?

O meu: Thiago Couto; Pucci (jogou mal contra o Vila e marcou mal), Ajul, Zé Marcos e Felipinho (melhor no segundo tempo); Zé Gabriel, Biel e Yago Felipe; Carlos de Pena, Barletta e Perotti.

E se Zé Lucas vai jogar? Sai Gabriel ou De Pena. Quer valer?

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PRA VENCER NOS AFLITOS

Voltar aos Aflitos. Perdeu para Retrô, Sport e Criciúma. Hoje, precisa vencer a Ponte.

O time? Dodô e Vinícius jogaram bem contra o Atlético-GO — principalmente no segundo tempo.

Paulo Sérgio está fora. Contusões sinistras. Juninho vai para o banco. Victor Andrade e Derek vão disputar a nove.

Meu time? Muriel; Arnaldo ou Reginaldo (Ribeiro vai ter que jogar muito), Betão, Igor Fernandes e Yuri Silva (melhor no segundo tempo); Wenderson, Leonai (se aguentar o físico) e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Vitinho (Saraiva).

Se Vitinho for para o meio, Dodô abre pela direita e Vinícius vai para a esquerda.

Ok, Hélio? Tudo bem, Guilherme?