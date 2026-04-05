Interino exalta reação do Sport em vitória e comenta futuro: 'A gente vai tomando gosto'

Márcio Goiano, interino do Sport (Juninho Messias/ SCR)



O Sport vive um momento de reação na temporada sob o comando interino de Márcio Goiano. Invicto há quatro partidas, o treinador soma duas vitórias pela Copa do Nordeste e, na Série B, um empate e um triunfo, este último conquistado fora de casa diante do Londrina.

Após a partida, Márcio Goiano destacou a postura da equipe rubro-negra e a preparação como fatores determinantes para o resultado positivo. “Sabíamos das dificuldades e, por isso, estudamos bastante o adversário. Entramos preparados e, agora, comemoramos essa importante vitória para o decorrer da competição”, afirmou o treinador.

O interino também ressaltou a confiança transmitida ao elenco e a resposta dentro de campo. “Conversamos muito com os atletas, passamos confiança e eles, com personalidade, aplicaram em campo, tomando o controle das ações de forma a definir a partida positivamente”, completou.

Apesar do bom momento, Márcio Goiano manteve o discurso cauteloso em relação à permanência no cargo após a saída de Roger Silva. “Eu já brinquei com vocês: ‘a gente vai tomando gosto’. Foram quatro jogos, duas vitórias na Copa do Nordeste e agora um empate e uma vitória. Então, são dez pontos de doze. A gente fica muito feliz. Mas dentro do projeto, de tudo que nós conversamos, vim para assumir como auxiliar. O clube está atento com relação a isso, mas vamos continuar trabalhando”, declarou.

Com a confiança em alta, o Sport volta a campo nesta semana em dois compromissos consecutivos no Recife. Primeiro, enfrenta o Retrô pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Em seguida, encara o Avaí, atual líder da Série B, em confronto direto que pode medir o nível de evolução da equipe rubro-negra.