Após duas vitórias seguidas, técnico do Náutico projeta sequência na Série B: "45 pontos é o primeiro objetivo"

O treinador Guilherme dos Anjos foi realista ao externar a primeira meta do Náutico na Segunda Divisão de 2026

Elenco do Náutico após vitória na Série B (Rafael Vieira/CNC)

Vencendo o segundo jogo consecutivo e chegando aos 6 pontos, o Náutico assumiu a 4ª posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro após três rodadas disputadas. Depois de vencer o Atlético-GO como visitante, o Timbu superou a Ponte Preta em casa, por 1 a 0, para emendar triunfos seguidos.

Em entrevista coletiva após o jogo do último sábado (4), o técnico Guilherme dos Anjos projetou a sequência da competição nacional para o Náutico. O comandante alvirrubro foi realista ao externar o primeiro objetivo da equipe: os 45 pontos para escapar do rebaixamento.

“Etapa a etapa a gente vai definir o que a gente vai disputar. Comentei com os atletas antes de entrar em campo para considerar que essa etapa vai determinar o que a gente vai começar a buscar. Essa etapa determina, coloca a gente em 4º colocado. Se o campeonato acabasse hoje, nós estaríamos disputando”, externou o treinador.

“Nós ainda temos 35 rodadas a serem disputadas, mas a realidade é essa. Etapa a etapa a gente passa a construir realmente os nossos sonhos. Temos uma realidade, e ela tem de ser pautada porque trabalhamos com a verdade. 45 pontos é o primeiro objetivo. Quanto antes chegarmos aos 45 pontos, nós vamos determinar aquilo que vamos buscar de extra. E espero muito que a gente busque esses 45 pontos antes da maioria, quem sabe antes de todo mundo”, concluiu o comandante.

Tabela

Com o duelo entre Goiás e Criciúma fechando a rodada nesta segunda-feira (6), o Náutico ainda poderá cair para a 5ª posição em caso de vitória de alguma das equipes no confronto. Na próxima rodada, o Timbu visitará o Ceará, no próximo sábado (11), em partida válida pela 4ª rodada da Segundona.



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