Biel marca golaço e Sport vence o ABC no Frasqueirão pela Copa do Nordeste

Leão aproveita expulsão de Brunão logo no início da etapa final e garante segunda vitória no Nordestão

Biel Fonseca, meia do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport venceu o ABC por 1 a 0 neste domingo (29), no Frasqueirão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Leão soube aproveitar a expulsão de Brunão, do Alvinegro, no início da segunda etapa para garantir o triunfo com um golaço do meia Biel Fonseca. O camisa 6 arriscou de fora da área e soltou um chutaço para balançar as redes, marcando seu segundo tento no regional.

O resultado mantém o Sport com 100% de aproveitamento e coloca a equipe leonina na liderança do Grupo C do Nordestão até o fechamento da rodada - que terá, nesta segunda-feira (30), Jacuipense x América-RN.

Agora, o Rubro-negro vira a chave para a Série B, onde faz sua estreia em casa contra o Vila Nova, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do torneio nacional. Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso será no dia 7 de abril, uma terça-feira, às 21h30, também na Ilha.

O JOGO

O ABC foi superior em um primeiro tempo mais pilhado e truncado do que propriamente jogado. A equipe potiguar criou as melhores oportunidades para abrir o placar, mas pecou nas finalizações e desperdiçou a chance de sair na frente. O nervosismo da etapa inicial ficou evidente nos números: foram seis cartões amarelos aplicados pelo árbitro, três para cada lado.

A primeira chance dos donos da casa surgiu com menos de um minuto de partida, aproveitando um "bate-cabeça" da defesa do Sport, que começou o jogo desligada. Brunão invadiu a área com liberdade, mas finalizou por cima do gol. Logo aos 2 minutos, o goleiro Thiago Couto saiu mal em uma cobrança de falta; a bola encontrou Wellington Carvalho, que cabeceou com perigo, balançando as redes pelo lado de fora.

A resposta do Sport veio aos 4 minutos, em sua primeira chegada consistente. Após uma inversão da esquerda para a direita, Augusto Pucci recebeu e cruzou na medida para Carlos de Pena, que cabeceou firme, mas parou nas mãos de Matheus Alves. O Leão voltou a assustar aos 17, quando De Pena levantou bola na área em cobrança de falta e Habraão, subiu sozinho, mas testou para fora.

Aos 26 minutos, o ABC flertou com o gol novamente. Em cobrança de escanteio, a bola foi escorada na área e Bruno Leite cabeceou à queima-roupa, obrigando Thiago Couto a realizar uma defesa espetacular. No rebote, Jefferson ajeitou para Edson que, rente à trave, não alcançou a bola com precisão e cabeceou por cima.

O Sport tentou equilibrar as ações aos 36 minutos. Clayson fez jogada individual pelo lado esquerdo e arriscou de longe, exigindo boa defesa de Matheus Alves, que mandou para escanteio. Contudo, a reta final da primeira etapa foi de pressão total do Alvinegro. Aos 39, Lucas Marques cruzou rasteiro pela direita e Brunão desviou, carimbando a trave.

Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o ABC acertou o poste pela segunda vez. Em novo cruzamento vindo da direita, Brunão subiu com autoridade e testou firme; a bola explodiu na trave de Thiago Couto, que apenas acompanhou o lance com os olhos no último suspiro do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

A etapa complementar começou com um cenário novo no Frasqueirão. Logo aos 2 minutos, o atacante Brunão, que já havia carimbado a trave no primeiro tempo, levantou demais o pé em uma disputa e atingiu o rosto de Zé Marcos. O árbitro aplicou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, deixando o Elefante com um jogador a menos.

Com a superioridade numérica, o Sport assumiu o controle da posse de bola. Embora tenha iniciado o segundo tempo de forma cadenciada e até lenta, o Leão passou a explorar insistentemente os cruzamentos para furar o bloqueio potiguar. A estratégia de pressionar o adversário surtiu efeito aos 14 minutos, quando o placar finalmente foi inaugurado com um golaço.

Após mais um levantamento na área, a zaga do ABC conseguiu afastar parcialmente, mas a sobra caiu nos pés de Biel. De fora da área, o camisa 6 rubro-negro não pensou duas vezes: dominou e soltou um chutaço de rara felicidade. A bola foi sem chances de defesa para o goleiro Matheus Alves, explodindo as redes e colocando o Sport em vantagem em Natal.

O técnico Waguinho Dias colocou o time para frente e o ABC passou a alçar bolas na área. O Elefante pressionou, mas esbarrou na defesa rubro-negra e nos próprios erros na hora da definição. Vitória do Sport no Frasqueirão.

FICHA DA PARTIDA

ABC 0

Matheus Alves; Lucas Marques (Cayo Tenório), Lucas Souza, Wellington Carvalho (Esquerdinha) e Jefferson (Dudu Mandai); Jhosefer, Edson, Randerson (Lima) e Bruno Leite (João Pedro); Brunão e Wallyson. Técnico: Waguinho Dias.

Sport 1

Thiago Couto; Augusto Pucci (Adriel), Habraão, Zé Marcos (Patrick) e Rafinha; Dedé, Biel e Carlos de Pena (Max); Clayson (Pedro Martins), Marlon Douglas e Zé Roberto (Lipão). Técnico: Márcio Goiano.

Local: Frasqueirão, em Natal

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

Quarto Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Gol: Biel (14'/2T)

Cartões amarelos: Lucas Marques (ABC), Jefferson (ABC), Brunão (ABC), Lucas Souza (ABC), Wallyson (ABC); De Pena (Sport), Augusto Pucci (Sport), Zé Roberto (Sport)

Cartão vermelho: Brunão (ABC)