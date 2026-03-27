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Sport anuncia a chegada do atacante Pedro Perotti

Terceiro maior artilheiro da história da Chapecoense, o atacante de 28 anos chega ao Leão com ritmo de jogo

Gabriel Farias

Publicado: 27/03/2026 às 17:45

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Perotti, reforço do Sport/Reprodução/Sport

Perotti, reforço do Sport (Reprodução/Sport)

O Sport segue reforçando seu setor ofensivo para a sequência da temporada 2026. O novo nome da vez é o centroavante Pedro Perotti, de 28 anos, que assinou contrato com o Leão até o fim da Série B.

Revelado nas categorias de base da Chapecoense, somou 179 jogos oficiais pelo clube catarinense. Ocupa o posto de terceiro maior artilheiro da história da Chape, somando 49 gols marcados.

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O atacante  acumula dois acessos à elite nacional: o título da Série B em 2020 e a recente campanha de retorno à Série A em 2025. 

O novo reforço rubro-negro também possui carreira fora do país. Perotti traz na bagagem passagens pelo Nacional da Madeira, de Portugal, FC Tokyo, do Japão, e Radomiak Radom, da Polônia.

 

Ritmo de jogo

Em 2026, Perotti já realizou oito partidas. Sua despedida da Chapecoense, inclusive, aconteceu na última quarta-feira e ele marcou, de pênalti, o gol da vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela Copa Sul-Sudeste.

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