Sport acerta a chdgada do lateral-esquerdo Edson Lucas por empréstimo

O jogador é natural do Recife e já passou por América-PE, Retrô e Vitória

Edson Lucas, reforço do Sport (Paulo Paiva/SCR)

No dia do fechamento da janela, o Sport anunciou outra contratação. O nome da vez é o lateral-esquerdo Edson Lucas, de 25 anos, que chega para a sequência da temporada.

Natural do Recife, o jogador já se apresentou ao CT José de Andrade Médicis, onde foi aprovado nos exames físicos e assinou contrato de empréstimo, com opção de compra, até o fim da Série B.

Revelado pelo América-PE, o lateral se destacou vestindo a camisa do Retrô, em 2023 e 2024. Edson também fez parte do elenco do Vitória que conquistou o título da Série B.

Na Ferroviária, garantiu o acesso da equipe paulista na Série C. O defensor também acumula passagens por clubes como CSA, Murici e Parauapebas.

Na atual temporada pela equipe de Araraquara, Edson Lucas disputou 15 partidas, balançou as redes duas vezes e distribuiu uma assistência.