Sport oficializa a contratação do lateral-direito Madson

O atleta de 34 anos chega ao Recife com contrato até o fim da Série B

Madson, contratação do Sport (Reprodução/Sport)

O Sport anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do lateral-direito Madson. O jogador de 34 anos, que estava livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Athletico-PR no início de fevereiro, assinou contrato com o Leão válido até o encerramento da Série B.

Nas últimas três temporadas, o lateral foi peça constante no Furacão, onde somou 116 jogos oficiais. Em 2025, o atleta chegou a disputar três partidas antes de definir sua saída do clube paranaense.

Madson foi revelado pelo Bahia, ganhando projeção ainda na base com o vice-campeonato da Copinha em 2011. Com passagens expressivas por Vasco (129 jogos) e Santos (88 partidas), o lateral anotou 22 gols nesse intervalo, sendo peça ofensiva. No Grêmio, chegou às semifinais da Libertadores.

No esquema do Leão, ele terá como principal concorrente pela posição o jovem Augusto Pucci, prata da casa que vem ganhando espaço.

Madson aguarda agora a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição e estrear com a camisa rubro-negra.