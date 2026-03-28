Ex-Retrô, Wíres Souza é o novo treinador do Sub-17 do Sport

Wíres Souza, técnico do Sub-17 do Sport (Divulgação/SCF)

O Sport oficializou a contratação de Wíres Souza como novo treinador da equipe Sub-17. Aos 43 anos, o profissional já esteve no Centro de Treinamento rubro-negro, onde assinou contrato e iniciou os trabalhos com o elenco da categoria.

Natural de Vitória de Santo Antão e formado em Educação Física, Wíres construiu sua trajetória no futebol atuando inicialmente como auxiliar técnico, com passagens por clubes como Anápolis-GO e Tupynambás-MG. Mais recentemente, ganhou destaque no comando do Retrô, levando a equipe ao vice-campeonato do Campeonato Pernambucano de 2025, em decisão contra o próprio Sport.

“Feliz de chegar ao Sport, sabendo da força da camisa do Clube, a tradição em suas categorias de base e a estrutura encontrada, que oferece todas as ferramentas possíveis para desenvolver um trabalho que agregue individualmente e coletivamente os atletas”, afirmou Wíres.

A contratação integra o processo de fortalecimento das categorias de base do clube. O executivo da área, Felipe Sitônio, ressaltou o perfil do profissional. “A contratação do Wíres segue o processo de fortalecimento da formação do Sport. É um treinador com experiência no futebol profissional, que vai agregar aos atletas o perfil que queremos formar desde cedo”, declarou.

Com a chegada de Wíres, o Sport reforça a estratégia de integração entre base e equipe principal, apostando em um nome com vivência recente no cenário estadual e capacidade de contribuir para a formação de novos talentos.

