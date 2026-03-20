Sport renova com Zé Roberto, acerta Benevenuto em definitivo e amplia vínculo de Felipinho

O centroavante Zé Roberto, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o lateral-esquerdo Felipinho, jogadores do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport anunciou três movimentações no elenco: a renovação de contrato do atacante Zé Roberto até o fim de 2026, com reajuste salarial e parcelamento de débitos; a contratação em definitivo do zagueiro Marcelo Benevenuto, agora com vínculo até novembro de 2026 e 100% dos direitos econômicos vinculados ao clube; e a ampliação do contrato do lateral-esquerdo Felipinho, que passa a ter acordo até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão até 2029 mediante metas de desempenho.

No caso de Zé Roberto, o novo vínculo inclui uma readequação salarial com aumento aproximado de 40%. Além disso, o Sport e o jogador acordaram o parcelamento de pendências financeiras referentes à temporada de 2025, que serão quitadas em dez parcelas mensais a partir de março. A renovação reforça o alinhamento entre clube e atleta em meio ao processo de reorganização financeira.

Já Marcelo Benevenuto foi adquirido em definitivo pelo Rubro-negro, que agora detém a totalidade dos direitos econômicos do defensor. O contrato tem validade até 30 de novembro de 2026 e não prevê cláusula de renovação automática, ficando qualquer prorrogação condicionada a um novo acordo. A operação garante ao clube maior controle sobre o futuro do atleta no mercado.

Por fim, Felipinho teve seu contrato ajustado por meio de termo aditivo, com vigência estabelecida entre janeiro de 2023 e dezembro de 2027. O vínculo inclui metas objetivas de desempenho e minutagem como critérios para reajustes salariais e possíveis extensões automáticas, que podem levar o contrato até 2029. O modelo adotado segue a política do clube de atrelar valorização ao rendimento esportivo.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.