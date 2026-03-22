Apesar de pobreza ofensiva, técnico Roger elogia desempenho do Sport: "Nível de jogo de excelência"
Pressionado, treinador Roger Silva rasgou elogios ao Sport, que ficou no 0 a 0 com o Cuiabá na estreia da Série B
Publicado: 22/03/2026 às 00:02
Técnico Roger Silva vem sendo muito criticado (Gil Gomes/Sport)
Mesmo com o Sport criando raras chances de gol na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Silva elogiou bastante o desempenho do time. O Leão ficou no 0 a 0 com o Cuiabá na Arena Pantanal neste sábado (21). O detalhe é que o Dourado foi quem ficou mais perto da vitória, ao acertar duas bolas na trave do goleiro Thiago Couto.
“Estamos satisfeitos com o que a gente fez hoje, temos que valorizar o ponto conquistado diante de uma equipe que estava trabalhando durante 25 dias e nós jogando muitas decisões. Gostei muito do nosso jogo. Como tenho dito, quando a gente cuidar bem da bola, passar melhor e diminuir os erros, vamos ser uma equipe dominante como foi hoje. Merecíamos uma melhor sorte. Gostei muito como a gente se impôs, da concentração, dos duelos. Foi importante retomar o nível de jogo de excelência. Estou feliz”, afirmou Roger.
ESTRATÉGIA
Pressionado, o técnico voltou a utilizar três volantes, com Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe. Na frente, Gustavo Maia, Zé Roberto e Iury Castilho. O treinador teve três desfalques por lesão: Barletta, Marcelo Ajul e Benevenuto.
O Leão teve raras chances de gol e ainda levou duas bolas na trave. No primeiro tempo, com Vinícius Peixoto, em chute de fora da área. Na etapa final, Calebe cruzou, David Miguel cabeceou de cima para baixo, obrigando Thiago Couto a operar um milagre. No rebote, Vinícius Peixoto acertou o travessão.
PRÓXIMO JOGO
O rubro-negro volta a campo na próxima terça (24), contra a Jacuipense, na Ilha do Retiro, na estreia na Copa do Nordeste. Pela Série B, o próximo compromisso é o Vila Nova, dia 1º de a abril, na Ilha do Retiro.