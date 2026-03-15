Diario traz raio-X da Série B; confira o desempenho dos 20 times nos estaduais
O Diario de Pernambuco fez um levantamento do desempenho nos estaduais de cada um dos 20 times que estão na Série B
Publicado: 15/03/2026 às 18:51
Taça da Série B (Divulgação / CBF)
A bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado (21), 20 clubes dão início ao sonho de jogar a elite do futebol nacional em 2027. Serão 38 rodadas e apenas quatro times vão alcançar o acesso para a Série A do ano que vem. Com uma grande diferença neste ano: o regulamento.
RAIO-X
O Diario de Pernambuco fez um levantamento do desempenho nos campeonatos estaduais de cada um dos 20 times que estão na Série B. Teve desde time campeão até clube que terminou rebaixado no seu estado, como é o caso da Ponte Preta, em São Paulo, e do Athletic-MG, em Minas Gerais.
Entre os campeões estão cinco times: Sport, Fortaleza, CRB, Operário-PR e Goiás, este último treinado por Daniel Paulista e com Lucas Lima no time.
Já no pelotão dos vice-campeões estaduais, estão cinco clubes: Náutico, Atlético-GO, Ceará, Londrina e Novorizontino, este último chegando na Série B como grande sensação da temporada após cair na final do Paulistão contra o todo-poderoso Palmeiras.
Entre as maiores decepções estão o Criciúma, Cuiabá e Avaí, que caíram precocemente nas quartas de final dos seus estaduais, mesmo sendo competições sem muita tradição. Diferente do Juventude, por exemplo, que foi eliminado nos pênaltis da semifinal do Gauchão para o campeão Grêmio. Assim como o América-MG, que caiu diante do Atlético-MG, no Mineiro, na disputa por pênaltis também.
DESEMPENHO NOS ESTADUAIS 2026
Sport - Campeão estadual
CRB - Campeão estadual
Operário - Campeão estadual
Fortaleza - Campeão estadual
Goiás - Campeão estadual
Atlético-GO - Vice-estadual
Ceará - Vice estadual
Náutico - Vice estadual
Londrina - Vice estadual
Novorizontino - Vice estadual
Vila Nova - Caiu na semifinal do Goiano
Juventude - Caiu na semi do Gaúcho
Ponte Preta - Rebaixada no Paulista
Botafogo-SP - Caiu na 1ª fase do Paulista
São Bernardo - Caiu na 1ª fase do Paulista
América-MG - Caiu na semi do Mineiro
Athletic-MG - Rebaixado no Mineiro
Cuiabá - Caiu nas quartas do Mato-Grossense
Avaí - Caiu nas quartas do Catarinense
Criciúma - Caiu nas quartas do Catarinense