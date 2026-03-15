Diario traz raio-X da Série B; confira o desempenho dos 20 times nos estaduais

O Diario de Pernambuco fez um levantamento do desempenho nos estaduais de cada um dos 20 times que estão na Série B

Taça da Série B (Divulgação / CBF)

A bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado (21), 20 clubes dão início ao sonho de jogar a elite do futebol nacional em 2027. Serão 38 rodadas e apenas quatro times vão alcançar o acesso para a Série A do ano que vem. Com uma grande diferença neste ano: o regulamento.



Diferente das edições anteriores, com um modelo que vem desde 2006 sendo pontos corridos e os quatro primeiros sobem, agora a luta pelo acesso muda um pouco. Na Série B 2026, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso de forma antecipada para disputar a Série A em 2027. Em seguida, os outros quatro melhores colocados (3º, 4º, 5º e 6º) fazem um “Playoff do Acesso”, com o 3º enfrentando o 6º e o 4º encarando o 5º, em jogos de ida e volta. Quem avançar, aí sim, garante vaga na Série A do ano seguinte.

RAIO-X

O Diario de Pernambuco fez um levantamento do desempenho nos campeonatos estaduais de cada um dos 20 times que estão na Série B. Teve desde time campeão até clube que terminou rebaixado no seu estado, como é o caso da Ponte Preta, em São Paulo, e do Athletic-MG, em Minas Gerais.



Entre os campeões estão cinco times: Sport, Fortaleza, CRB, Operário-PR e Goiás, este último treinado por Daniel Paulista e com Lucas Lima no time.



Já no pelotão dos vice-campeões estaduais, estão cinco clubes: Náutico, Atlético-GO, Ceará, Londrina e Novorizontino, este último chegando na Série B como grande sensação da temporada após cair na final do Paulistão contra o todo-poderoso Palmeiras.



Entre as maiores decepções estão o Criciúma, Cuiabá e Avaí, que caíram precocemente nas quartas de final dos seus estaduais, mesmo sendo competições sem muita tradição. Diferente do Juventude, por exemplo, que foi eliminado nos pênaltis da semifinal do Gauchão para o campeão Grêmio. Assim como o América-MG, que caiu diante do Atlético-MG, no Mineiro, na disputa por pênaltis também.

DESEMPENHO NOS ESTADUAIS 2026

Sport - Campeão estadual

CRB - Campeão estadual

Operário - Campeão estadual

Fortaleza - Campeão estadual

Goiás - Campeão estadual

Atlético-GO - Vice-estadual

Ceará - Vice estadual

Náutico - Vice estadual

Londrina - Vice estadual

Novorizontino - Vice estadual

Vila Nova - Caiu na semifinal do Goiano

Juventude - Caiu na semi do Gaúcho

Ponte Preta - Rebaixada no Paulista

Botafogo-SP - Caiu na 1ª fase do Paulista

São Bernardo - Caiu na 1ª fase do Paulista

América-MG - Caiu na semi do Mineiro

Athletic-MG - Rebaixado no Mineiro

Cuiabá - Caiu nas quartas do Mato-Grossense

Avaí - Caiu nas quartas do Catarinense

Criciúma - Caiu nas quartas do Catarinense