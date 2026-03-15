Maratona à vista: Sport terá sequência intensa de jogos em três competições

Jogadores do Sport (Rafael Vieira)

Embalado pelo título do Campeonato Pernambucano e classificação na Copa do Brasil, o Sport se prepara para um período de forte intensidade no calendário. A equipe rubro-negra terá compromissos seguidos por três competições diferentes e deverá adotar a estratégia de rodar o elenco para manter o nível físico e competitivo nas próximas semanas.

A sequência começa na terça-feira (17), quando o Leão enfrenta o Athletic, na Ilha do Retiro, pela quarta fase da Copa do Brasil. A partida será disputada em jogo único e vale, além da classificação, uma premiação de aproximadamente R$ 2 milhões.

Logo em seguida, o foco se volta para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (21), o Sport visita o Cuiabá fora de casa. A agenda segue apertada e, três dias depois, o time rubro-negro volta a atuar na Ilha do Retiro, desta vez diante doJacuipense, pela rodada de abertura da Copa do Nordeste.

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Segundo o treinador, será necessário administrar o desgaste físico dos atletas para evitar lesões e manter o rendimento da equipe rubro-negro. “Não dá para jogar quatro ou cinco partidas seguidas com os mesmos jogadores. A ideia é ter todo mundo preparado para aproveitar as oportunidades e manter a competitividade”, explicou.

Caso avance na Copa do Brasil, o planejamento poderá sofrer ajustes. A CBF reservou os dias 22 de abril e 13 de maio para os confrontos da quinta fase da competição, que passam a ser disputados em partidas de ida e volta e contam com a entrada dos clubes da Série A.

Leão em boa fase

O momento do Sport na temporada é positivo. Além da conquista estadual, o time mantém invencibilidade sob o comando do treinador Roger Silva e apresenta números ofensivos expressivos. Nas partidas disputadas até agora, o ataque rubro-negro já marcou 17 gols, média próxima de três por jogo.

