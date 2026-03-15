Náutico, Sport e Santa Cruz se unem em apoio ao filme 'O Agente Secreto' no Oscar

Rivais históricos, Sport, Náutico e Santa Cruz se unem em apoio a filme pernambucano indicado ao Oscar

Sport, Náutico e Santa Cruz se unem por O Agente Secreto no Oscar (Divulgação)

A edição de 2026 do Oscar, realizada neste domingo (15) em Los Angeles, é considerada uma das mais marcantes para o Brasil. Entre os destaques está o filme “O Agente Secreto", que conquistou quatro indicações e mobilizou até mesmo o futebol pernambucano em uma rara demonstração de união.

Os rivaispublicaram uma mensagem conjunta nas redes sociais declarando torcida pela produção dirigida por Kleber Mendonça Filho. O longa, ambientado no Recife durante a década de 1970, concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Na publicação compartilhada no Instagram, os clubes compararam o momento vivido pelo cinema brasileiro a uma decisão de futebol. “Esse é um daqueles raros momentos que transformam expectativa em experiência coletiva. Como no futebol, a gente não assiste sozinho: a gente acredita junto”, diz o texto.

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A postagem destaca ainda a união inédita das torcidas rivais. “Sport, Santa Cruz e Náutico, os três maiores rivais do Recife, se juntam pela primeira vez na mesma arquibancada para vibrar pela mesma taça”, destacou.

A mobilização entre os clubes não começou agora. Recentemente, os três times anunciaram em conjunto o lançamento de camisas especiais inspiradas em O Agente Secreto. As peças foram desenvolvidas pela marca Chico Rei e celebram o filme ambientado na capital pernambucana, reforçando a torcida pela conquista da estatueta.

A iniciativa simboliza um momento raro no esporte local: a rivalidade histórica do chamado “Trio de Ferro” foi deixada de lado para apoiar uma produção que já entrou para a história do cinema brasileiro.



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