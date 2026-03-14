Sport divulga cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o Athletic-MG na Copa do Brasil; confira valores
O Sport volta a campo pela copa nacional na próxima terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro
Publicado: 14/03/2026 às 16:51
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / SCR)
Já com novo compromisso marcado pela Copa do Brasil, o Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o Athletic-MG, válido pela quarta fase da copa nacional. O clube rubro-negro recebe a equipe mineira na próxima terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro.
Os ingressos começaram a ser disponibilizados a partir das 10h deste sábado (14), exclusivo para o Sócio 87. Seguindo a ordem de prioridade, o check-in e as vendas também já estão disponíveis para os sócios Rubro-Negro, Leão e Leão de Todos. O público geral poderá adquirir o seu ingresso apenas neste domingo (15), às 18h.
Com valores promocionais, as entradas estarão custando a partir de R$ 20 e podem ser adquiridas através do site maiordonordeste.com.br (clique aqui). O acesso à Ilha do Retiro segue sendo realizado obrigatoriamente por meio de biometria facial.
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VALORES DE INGRESSOS
Sócio
Cadeira Central: R$ 70
Cadeira Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 16)
Não sócio (público geral)
Cadeira Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 16)
Proprietário de Cadeira/Camarote
Proprietário: Check-in
Convidado-Sócio: R$ 70
Convidado-Não sócio: R$ 140