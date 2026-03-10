Sport apresenta novos uniformes para a temporada 2026 em parceria com a Kappa

Novos uniformes do Sport ( Bruna Barradas/Sport)

Manto novo! O Sport apresentou, na manhã desta terça-feira (10), os novos uniformes 1 e 2 que serão utilizados na temporada 2026. As peças marcam o início da parceria com a marca italiana Kappa, que passa a ser a fornecedora oficial de material esportivo do clube em contrato válido até 2030.

O uniforme número 1 mantém a tradição rubro-negra do Leão da Ilha. A camisa apresenta listras horizontais em vermelho e preto mais finas e em proporções iguais, mangas pretas e detalhes em amarelo na gola e nas mangas. O conjunto é completado por calção e meiões pretos.

Já o uniforme número 2 traz uma proposta diferente. A peça tem o dourado como cor predominante, com detalhes em preto na camisa. O modelo reserva forma um conjunto monocromático, com camisa, calção e meiões na mesma tonalidade.

Segundo Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do clube, o lançamento representa um novo padrão na apresentação do material esportivo para os torcedores. “Buscamos exaltar as nossas cores e símbolos com o acabamento premium que a marca exige. É o início de uma entrega de excelência técnica e comercial”, afirmou.

As novas camisas já estão disponíveis para venda nas lojas oficiais do clube, a Cazá do Sport, localizadas na Ilha do Retiro e em shoppings, além da loja online da Netshoes.

A estreia do novo uniforme está prevista para esta quinta-feira (12), quando o Sport enfrenta o Anápolis, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.



Confira valores das camisas:

Modelo atleta masculino - R$429,99

Modelo torcedor masculino - R$389,99

Camisa feminina - R$379,99

Camisa infantil - R$359,99

Camisa juvenil - R$369,99