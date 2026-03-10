"Era o que eu mais estava apreensivo", diz Barletta sobre terceiro título pernambucano pelo Sport

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

Entre os jogadores que simbolizam a recente hegemonia do Sport no Campeonato Pernambucano, o atacante Chrystian Barletta aparece como um dos nomes mais identificados com o clube. Aos 24 anos, o camisa 30 conquistou neste ano o terceiro título estadual vestindo as cores rubro-negras - três das quatro conquistas consecutivas do clube no Campeonato Pernambucano.

A trajetória de Barletta no Sport já soma três temporadas e 102 partidas disputadas. Nesse período, o atacante viveu uma ordem de sentimentos na Ilha do Retiro: participou do acesso à Série A, enfrentou o rebaixamento à Série B e agora celebra mais um título estadual em meio ao processo de reconstrução do clube.

No Pernambucano de 2026, Barletta contribuiu diretamente para a campanha com um gol e três assistências. Uma delas veio justamente na decisão contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos. Na jogada do segundo gol da vitória por 3 a 0, o atacante venceu o duelo individual com o zagueiro Igor Fernandes pela direita e serviu o meia Augusto Pucci, que chegou finalizando para ampliar o placar.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Após a conquista, em entrevista ao Diario de Pernambuco, Barletta admitiu que este título teve um peso especial em sua trajetória no clube.

“Felicidade demais. Acho que esse terceiro título era o que eu mais estava apreensivo. Por ser o terceiro, sabemos da dificuldade de conquistar três títulos com uma camisa tão pesada quanto é a do Sport. E também pelas circunstâncias. Nosso time foi muito questionado durante o campeonato, mas com o Roger chegamos sem perder nenhum jogo. A gente sabe que começamos com o sub-20, mas a comissão do Roger não perdeu nenhum jogo. Colhemos o que plantamos no campeonato.”

CAMPANHA DO TÍTULO

A campanha do Sport no Estadual teve particularidades. O clube iniciou a competição utilizando a equipe sub-20 nas primeiras rodadas, enquanto o elenco principal finalizava a preparação para a temporada. Mesmo assim, o time cresceu ao longo do torneio e terminou levantando a taça após superar o rival na decisão.

Para Barletta, justamente por conta desse contexto, a conquista ganhou um sabor diferente.

“Espero que este ano seja de mais títulos e que possamos dar alegrias ao torcedor. Nos outros anos fomos soberanos em primeiro, e neste ano foi atípico. Por isso foi ainda mais gostoso. A gente empata em 3 a 3 em casa, com um jogaço de bola. Eu, como torcedor, gostaria de assistir. E no segundo jogo o Roger conseguiu colocar uma tática que foi fundamental para sairmos com a vitória", analisou.

“O 3 a 0, com um primeiro tempo sem sofrer um chute a gol, não poderia terminar de melhor maneira. Sabíamos que seria um jogo difícil. Chegamos com muita humildade, com os pés no chão, mas sabíamos que éramos capazes", finalizou o atacante.