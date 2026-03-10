Suposta nova camisa do Sport vaza nas redes antes do lançamento oficial

Suposta nova camisa do Sport com a Kappa foi vazada (Reprodução/Redes sociais)

Na prévia do lançamento da nova camisa do Sport para a temporada 2026, começou a circular nas redes sociais uma suposta foto do novo manto. O uniforme seria o primeiro produzido pela Kappa após o anúncio da parceria entre o clube e a marca italiana, que passa a fornecer o material esportivo do Leão da Ilha pelos próximos anos.

Nas fotos divulgadas, é possível observar um modelo que mantém as tradicionais cores rubro-negras, com listras vermelhas e pretas, detalhes amarelos e o escudo do clube no peito, além do logotipo da nova fornecedora. A imagem rapidamente se espalhou entre os torcedores e gerou grande repercussão nas redes sociais.

O lançamento oficial da nova camisa está previsto para esta terça-feira (10). Caso o modelo vazado seja confirmado, ele marcará o início da nova fase do clube com a Kappa, que substitui a Umbro, antiga fornecedora do clube, e assume a produção dos uniformes do Sport até 2030.