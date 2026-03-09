Tetracampeão, Sport tem maioria da seleção do Pernambucano eleita pelo Diario; confira

Após o título consolidado nos Aflitos, a equipe de Esportes do Diario de Pernambuco elegeu os melhores da competição

Seleção do Campeonato Pernambucano 2026 escolhida pelo Diario de Pernambuco (Rafael Melo/FPF e Paulo Paiva/SCR)

Com o fim de mais uma edição do Campeonato Pernambucano, é hora de escolher quem brilhou em 2026. Levando em conta o desempenho técnico ao longo de toda a competição e o peso das finais, a equipe de Esportes do Diario de Pernambuco se propôs a montar a seleção ideal do estadual.

Desta vez, o domínio mudou de lado. Se, na análise prévia das finais, o Náutico levava vantagem, o título do Sport e as atuações nos dois jogos decisivos garantiram ao Leão a maioria das escolhas. Foram seis jogadores rubro-negros eleitos, contra quatro alvirrubros e um do Santa Cruz.

O destaque da votação foi o alto número de unanimidades. Sete jogadores receberam os oito votos possíveis da equipe do Diario.

Pelo lado do Sport, os laterais Augusto Pucci (também eleito por unanimidade a revelação do campeonato) e Felipinho, o volante Yago Felipe, o ponta Barletta e o artilheiro das finais Iury Castilho foram escolhas consensuais. Completa a lista rubro-negra o volante Zé Gabriel.

Pelo lado do Timbu, as unanimidades ficaram por conta do goleiro Muriel, do atacante Paulo Sérgio e do capitão Vinícius. Da zaga alvirrubra, Igor Fernandes também foi escolhido para compor a seleção da competição.

Ainda na defesa, Eurico, do Santa Cruz, foi o único selecionado da equipe coral para integrar o time ideal do Pernambucano, formando o miolo de zaga da seleção do campeonato.

EMPATES

A disputa pelo posto de Melhor Técnico terminou em empate entre Hélio dos Anjos, do Náutico, e Roger Silva, do Sport. Os comandantes dividiram o prêmio com quatro votos cada.

O cenário se repetiu na escolha do Craque do Campeonato. O impacto de Iury Castilho nas finais equilibrou a balança contra a regularidade de Vinícius ao longo da competição, fazendo com que ambos compartilhassem o título de melhor jogador do Campeonato Pernambucano 2026.

MENÇÕES

Alguns nomes bateram na trave e receberam votos importantes. Na zaga, Marcelo Ajul somou 3 votos, enquanto Marcelo Benevenuto foi lembrado duas vezes.

Já no meio-campo, os volantes Samuel (2 votos), Zé Lucas (2 votos) e Wagner Balotelli (1 voto) também figuraram na lista de destaques, embora não tenham alcançado a pontuação necessária para desbancar os titulares da seleção.

Confira a Seleção do Pernambucano 2026 pelo Diario de Pernambuco:

Goleiro: Muriel (Náutico) – 8 votos

Lateral-direito: Augusto Pucci (Sport) – 8 votos

Zagueiro: Igor Fernandes (Náutico) – 7 votos

Zagueiro: Eurico (Santa Cruz) – 4 votos

Lateral-esquerdo: Felipinho (Sport) – 8 votos

Volante: Zé Gabriel (Sport) – 3 votos

Volante: Yago Felipe (Sport) – 8 votos

Meia-direita: Barletta (Sport) – 8 votos

Meia-esquerda: Vinícius (Náutico) – 8 votos

Atacante: Iury Castilho (Sport) – 8 votos

Atacante: Paulo Sérgio (Náutico) – 8 votos

Prêmios individuais:

Melhores Técnicos: Hélio dos Anjos (Náutico) e Roger Silva (Sport) – 4 votos cada.

Craques: Vinícius (Náutico) e Iury Castilho (Sport) – 4 votos cada.

Revelação: Augusto Pucci (Sport) – Unânime

Menções honrosas (votos recebidos): Na zaga, Marcelo Ajul (Sport) teve 3 votos e Marcelo Benevenuto (Sport) 2. Entre os volantes, Samuel (Náutico) e Zé Lucas (Sport) receberam 2 votos, enquanto Balotelli (Santa Cruz) 1 voto.

Confira as seleções da equipe do Diario de Pernambuco (4-4-2):

Beto Lago: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Eurico, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe, Barletta e Vinícius; Iury Castilho (craque) e Paulo Sérgio. Técnico: Roger Silva.

Caio Antunes: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Eurico, Igor Fernandes e Felipinho; Samuel, Yago Felipe, Barletta e Vinícius; Iury Castilho (craque) e Paulo Sérgio. Técnico: Roger Silva.

Gabriel Farias: Muriel, Augusto Pucci (revelação), Marcelo Ajul, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe, Barletta e Vinícius (craque); Iury Castilho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gustavo Lucchesi: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Eurico, Igor Fernandes e Felipinho; Samuel, Yago Felipe, Barletta e Vinícius (craque); Iury Castilho e Paulo Sérgio. Técnico: Roger Silva.

Igor Fonseca: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Eurico, Igor Fernandes e Felipinho; Wagner Balotelli, Yago Felipe, Barletta e Vinícius (craque); Iury Castilho e Paulo Sérgio. Técnico: Roger Silva.

Lucas Valle: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Marcelo Ajul, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe, Barletta e Vinícius; Iury Castilho (craque) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Marcos Leandro: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Marcelo Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe, Barletta e Vinícius (craque); Iury Castilho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Paulo Mota: Muriel; Augusto Pucci (revelação), Marcelo Benevenuto, Igor Fernandes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe, Barletta e Vinícius; Iury Castilho (craque) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão