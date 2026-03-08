Sport é tetracampeão do Pernambucano e se aproxima novamente do hexa

Sport venceu Náutico e sagrou-se tetracampeão pernambucano (Sandy James/DP)

O Sport conquistou mais um título do Campeonato Pernambucano e chegou ao tetracampeonato estadual consecutivo, após levantar a taça também em 2023, 2024 e 2025. Com a conquista de 2026, o Leão da Ilha volta a mirar um feito histórico: alcançar o hexacampeonato e igualar a maior sequência de títulos do futebol estadual.

No primeiro jogo da decisão, disputado na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram em 3 a 3, deixando a decisão completamente aberta para a partida de volta, que foi realizada nos Aflitos.



No confronto de volta, neste domingo (8/3), o Sport conseguiu impor seu jogo e venceu o Náutico por 3 a 0, com dois gols de Iury Castilho e um de Augusto Pucci.



Com o título, o time rubro-negro se aproxima novamente de um dos maiores feitos do futebol pernambucano: o hexacampeonato estadual seguido, conquista que pertence apenas ao Náutico. O Timbu é o único clube Pernambucano que conquistou o título estadual seis vezes seguidas, entre 1963 e 1968.



Erguendo a taça, Sport celebra o tetracampeonato estadual nos Aflitos pic.twitter.com/lLPrukJeex — Esportes DP (@EsportesDP) March 8, 2026

Terceira tentativa pelo hexa

O título de 2026 se torna a terceira tentativa do Sport de conquistar o hexacampeonato pernambucano.

A primeira grande sequência aconteceu entre 1996 e 2000, quando o clube conquistou cinco títulos consecutivos. Na temporada seguinte, em 2001, o Leão da Ilha acabou derrotado justamente para o Náutico e não conseguiu alcançar o sexto título seguido.

A segunda grande série ocorreu entre 2006 e 2010, aonde o clube chegou novamente a cinco título consecutivos. Porém, desta vez a sequência foi interrompida pelo Santa Cruz, que foi o campeão estadual de 2011.

