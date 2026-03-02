Roger confirma quatro atletas no time titular para estreia do Sport na Copa do Brasil

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport)

Em meio às decisões do Campeonato Pernambucano, o Leão da Ilha volta a campo nesta quinta-feira (04) para enfrentar a Desportiva Ferroviária, pela segunda fase da competição da Copa do Brasil. Após o empate no jogo de ida da final contra o Náutico, o técnico Roger Silva confirmou quatro atletas como titulares para a estreia do Sport na competição nacional.

A partida será disputada em jogo único, às 19h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

O confronto acontece entre os dois jogos das finais do Campeonato Estadual. No último domingo (01), o Sport empatou em 3 a 3 com o Náutico, no duelo de ida. A partida decisiva está marcada para o próximo domingo (08), no estádio dos Aflitos, casa do Timbu.

Em entrevista após o empate em 3 a 3 no jogo de ida das finais, o técnico Roger Silva comentou sobre a montagem do time titular para a Copa do Brasil e descartou a ideia de um time reserva, mesmo com o rodízio no elenco.

"Coutinho, De Pena, Maia e Yago não foram titulares no último jogo, então se eles iniciarem não é que foi o time reserva. Acho que cinco ou seis caras estão revezando muito no time titular, sai um, joga outro. Acredito que vamos ter um time extremamente equilibrado na quinta-feira, e com certeza teremos jogadores importantes no time titular, Coutinho, Maia, Max e Zé Lucas. Então não tem como dizer que é um time reserva ou time misto, porque esses quatro que citei são titulares da equipe. É fazer as melhores escolhas para fazer um bom jogo e conquistar essa vaga", afirmou o técnico rubro-negro.

A tendencia é que o comandante do Leão da Ilha escale ainda mais jogadores considerados titulares, ou que estão participando do rodízio no elenco, atualmente, devido a grande importância da competição para o Sport, principalmente financeiramente. Em caso de classificação, o Sport receberá R$ 1,38 milhão em premiação.